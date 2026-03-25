Zdražení plynu je tady. Největší dodavatel zvýšil cenu téměř o pětinu, ostatní zatím váhají
- První velký dodavatel reaguje na zvýšení velkoobchodních cen kvůli válce na Blízkém východě.
- Innogy od pondělí zdražil plyn novým zákazníkům až o 17 procent.
- Přidají se i další dodavatelé jako ČEZ či Pražská plynárenská?
Ještě minulý týden společnost innogy říkala, že se situace na Blízkém východě sice do ceníku promítne, ale jak, ukáže prý až čas. Nyní je už známo, jak dlouho onen čas trval – zhruba tři dny. Po této době se na webu firmy objevily nové ceníky jejích nejpoužívanějších produktů. Největší dodavatel plynu s více než milionem zákazníků zdražil plyn pro vaření o osm až 17 procent v závislosti na délce fixace. Podobně se ceny zvedly i u plynu určeného k vytápění nebo ohřevu vody.
„Stále platí, že zákazníků, kteří mají u innogy zafixováno, se vyšší ceny na burzách nedotknou. Nicméně do ceníků pro nové zákazníky už jsme museli promítnout zvýšené náklady na nákup energií na velkoobchodních trzích,“ uvedl mluvčí společnosti Pavel Grochál.
Innogy k tomu dodává, že fixované tarify se stále snaží nabídnout nejvýhodněji, jak může, a stále tak plní svou roli zabezpečení proti cenovým šokům. Zákazníkům doporučuje fixovat a zajistit si klid a jistotu, že se jim cena nezvedne. „Aktuální dění jen potvrzuje, že fixace je v současné geopolitické situaci ve světě pro zákazníky účinnou ochranou před neočekávanými cenovými šoky a růstem cen energií,“ dodává Grochál.
Konkurenční příležitost?
Jak se nyní zachovají ostatní dodavatelé, je těžké odhadovat. Podle analytika společnosti ENA Jiřího Gavora mohou mít konkurenti nyní cestu ke zdražení jednodušší. Zároveň však situaci mohou vyhodnotit jako příležitost, kdy si s nezdraženými produkty mohou budovat lepší pozici na trhu.
„Hromadné následování innogy nyní neočekávám. Naopak bych si tipl, že se v nejbližší době přidají jen dva, maximálně tři větší dodavatelé, a ostatní budou ještě několik týdnů vyčkávat,“ myslí si Gavor, podle něhož má část dodavatelů nakoupený plyn dopředu i pro akviziční ceníky, a proto si mohou dovolit nespěchat.
ČEZ změnu ceníků zatím nechystá
To potvrzuji i oslovení dodavatelé. „Pro zákazníky ČEZ Prodej se nic nemění a změny ceníků teď neplánujeme. Elektřinu i plyn pro naše klienty nakupujeme dlouhou dobu dopředu tak, aby se jich výkyvy na velkoobchodním trhu týkaly co nejméně,“ řekl mluvčí ČEZ Ondřej Svoboda.
Záležet tak bude na dalším vývoji. „Pokud by nepříznivá situace trvala delší dobu, logicky se postupně propíše do celého trhu,“ řekl mluvčí Pražské plynárenské Miroslav Vránek. Naopak dodavatel epet už připustil, že předpokládá zdražení v horizontu několika měsíců.
Nejrychleji se přitom cenové změny promítají do takzvaných spotových tarifů, tedy těch, které flexibilně reagují na vývoj burzy. Společnost Tedom energie například nabízí tarif Jistota na měsíc, který každý měsíc upravuje. Cena dubnové dodávky plynu vzrostla o sedm procent na 1 508 korun za megawatthodinu včetně daně. Nejvýhodnější fixace na trhu vycházejí lépe. Z hlavních hráčů na trhu nabízí nejlevnější tarif dvouleté fixace E.ON, a to za 1 064 korun včetně DPH.