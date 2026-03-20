Nejvyšší čas na fixaci. První dodavatelé energií připouštějí zdražení
- Podle energetických expertů právě skončila éra nepřetržitého zlevňování energií od dodavatelů.
- Zatímco někteří dodavatelé ještě opatrně mlží, první velcí hráči už otevřeně připouštějí nevyhnutelné zdražování.
- Zjistěte, kterých tarifů se cenový skok dotkne jako prvních a proč už není dobré otálet s fixací.
Íránský direkt světovému obchodu se zkapalněným plynem otřásl západním světem. Útok na největší světové zařízení na LNG vyřadí z provozu 17 procent exportní kapacity Kataru. Obchodní uzel v Rotterdamu, který je referenční pro evropskou cenu plynu, při otevření reagoval růstem nad 70 eur za megawatthodinu, tedy zhruba třetinovým zdražením oproti předchozímu závěru obchodování. Přes den burza část zdražení smazala. I tak však roste pravděpodobnost, že pokles cen dodavatelů brzy nahradí zdražování.
Většina oslovených dodavatelů energií zdůrazňuje, že energie, včetně plynu, nakupuje dostatečně dopředu, a proto překotné zdražování nehrozí. Připouští ale, že riziko růstu cen pro určitou skupinu zákazníků po čtvrteční eskalaci výrazně vzrostlo.
Podle Jiřího Matouška, marketingového ředitele a člena správní rady Centropolu, bude klíčové, zda se vyšší cena udrží i v létě. „Pokud by konflikt okolo Hormuzského průlivu pokračoval ve stejné intenzitě i v létě, vyšší ceny na velkoobchodním trhu se začnou propisovat do průměrných nákupních cen dodavatelů. Ale stále to ještě neznamená, že spotřebitelé budou v roce 2027 platit za zemní plyn více než v letošním roce,“ míní Matoušek.
„V případě, že situace bude do konce roku 2026 podobná té z první poloviny března, koncové ceny zemního plynu a elektřiny pro domácnosti v příštím roce spíše zůstanou kolem stávající úrovně,“ dodal.
Nejvyšší čas na fixaci
Analytik společnosti Capital Partners Jiří Zendulka je přesvědčen, že v každém případě definitivně skončil trend zlevňování, a to minimálně pro nejbližší měsíce. „Kdo si dosud dodávky energií výhodně nezafixoval, má nejvyšší čas. Oproti prosincovému srovnání někteří dodavatelé dál zlevnili. Umožňoval jim to tehdejší cenový vývoj na burze. Další zlevnění ale není na pořadu dne. Vzhledem k razantnímu obratu na trhu s plynem lze od dodavatelů očekávat brzkou úpravu opačným směrem,“ myslí si Zendulka.
Takový scénář ale dodavatelé zatím nechtějí potvrzovat. Nejotevřenější jsou v otázce zdražení společnosti innogy a epet. První připouští, že současná krize se promítne do cen nových zákazníků a klientů bez fixací, avšak neříká kdy. Druhá společnost očekává, že ke zdražení sáhne v průběhu několika dalších měsíců.
„V nejbližších týdnech zdražování plynu neplánujeme. Zároveň je ale důležité dodat, že současný růst cen nesouvisí pouze s konfliktem na Blízkém východě. V nadcházejícím období proto ke zdražení dojde, očekáváme ho však spíše v horizontu několika měsíců než v nejbližších týdnech,“ říká Roman Šmíd, obchodní ředitel společnosti epet.
Ostatní si chtějí počkat na další vývoj a žádné cenové signály vůči koncovým spotřebitelům proto neposílají. V jednom se ale shodují, a to i s analytikem Zendulkou – otálet s fixací se nyní může vymstít.
Část zákazníků si je toho vědoma. Skupina ČEZ například eviduje, že na fixace se nyní ptá zhruba o třetinu více zákazníků než před začátkem války na Blízkém východě. Nejoblíbenější jsou dnes podle společnosti E.ON dvouleté fixace.
Nejrychleji se přitom cenové změny promítají do takzvaných spotových tarifů, tedy těch, které flexibilně reagují na vývoj burzy. Společnost Tedom energie například nabízí tarif Jistota na měsíc, který každý měsíc upravuje. Cena dubnové dodávky plynu vzrostla o sedm procent na 1 508 korun za megawatthodinu včetně daně. Nejvýhodnější fixace na trhu vycházejí lépe. Z hlavních hráčů na trhu nabízí nejlevnější tarif dvouleté fixace E.ON, a to za 1 064 korun včetně DPH.
Po spotových tarifech budou podle analytiků ve zdražování následovat akviziční ceníky pro nové zákazníky a poté na řadu přijdou nefixované tarify.