První česká tečka za cyklobyznysem. Ambiciózní hráč padl, další balancuje, trh vyhlíží dva roky chaosu
- Český cyklistický trh prochází fází hlubokého útlumu.
- Někdejší ambiciózní hráč padl do konkurzu poté, co nedokázal včas předložit reorganizační plán.
- Ve viditelných potížích není sám.
Píše se rok 2021 a z Česka se stal národ cyklistů. Před obchody se vinou meandrující fronty cyklistických noviců a jejich jména rychle plní pořadníky prodejců. Kola nejsou a adepti jsou ochotni je nakupovat s obdobným gustem jako byty. Totiž za každou cenu. Byznysově jde o zlatý věk a nikdo z hráčů v branži nedokáže dohlédnout, co nastane jen o pár let později. Totiž totální kocovina, která začne dusit trh. Letos v lednu tento proces pokročil do další fáze. První firma, někdejší ambiciózní hráč cyklobyznysu, padla do konkurzu.
„Dlužník navrhl řešení způsobu jeho úpadku reorganizací. V této souvislosti dlužník uvedl, že soudu ve lhůtě tří měsíců předloží příslušný reorganizační plán, což však neučinil,“ konstatoval v lednu samosoudce Městského soudu v Praze Zdeněk Douděra v rozhodnutí o úpadku firmy Kolovna Koncept. Svého času ambiciózní projekt kombinující cyklobyznys s doprovodnými službami typu ubytování doplatil na brutální vystřízlivění trhu spojené s nutností poskytovat na nová kola mnohdy i obří slevy.
Firmu Kolovna loni poslala do insolvence crowdfundingová platforma Fingood, která její růst spolufinancovala. Reorganizační plán, tedy kuchařka, jak byznys vrátit zpátky na nohy, se měl opírat o vstup nového investora. Plán se ale tak docela nestihl. „Insolvenční navrhovatel se způsobem řešení úpadku reorganizací souhlasil, uvedl však, že dlužník žádného investora nesehnal,“ dodal na adresu Fingoodu Douděra. Platforma Fingood má své závazky vůči drobným investorům, jejichž vstup do Kolovny svého času zprostředkovala, přesto s loňským insolvenčním návrhem firmě vyčkala téměř čtvrt roku po splatnosti.
„Mým záměrem je brand udržet, v řadě případů jsme byli oproti trhu napřed,“ uvedl autor projektu Rostislav Posker s tím, že prohlášení úpadku, tedy faktický bankrot, zatím nepovažuje nutně za byznysový konec Kolovny a situaci dále aktivně řeší. Experti jsou o řád skeptičtější, přesto dávají značce naději. „Bez včas podaného reorganizačního plánu není možné zachránit původní právnickou osobu, pouze jednotlivá aktiva. Ochranná známka (brand) tak může být jednou z položek aktiv v rámci konkurzní podstaty,“ uvádí ekonom a partner poradenské společnosti Moore Czech Petr Kymlička.
Současný majitel může podle něho hypoteticky ochrannou známku odkoupit v konkurzu, a to zřejmě přes novou společnost, nebo se dohodnout s kupcem známky na společném novém podnikání. „Teoreticky lze také usilovat o zpětné oživení byznysu založením zcela nové firmy bez dluhů, která jen převezme nebo si pronajme značku a využije know-how,“ dodává Kymlička.
Špatné časy pro cyklofirmy
Nelehké období cyklobyznysu v Česku potvrzuje i případ firmy Bikero, která na sebe podala insolvenční návrh den před Štědrým večerem. O způsobu řešení její insolvence není rozhodnuto, příběh je ale prakticky totožný. Bikeru se též nepodařilo najít investora. „Poslední probíhající jednání byla ukončena dne 19. prosince 2025 bez dosažení dohody. Vzhledem k neúspěchu těchto jednání a absenci reálné alternativy dalšího financování či restrukturalizace byl dlužník nucen přistoupit k podání dlužnického insolvenčního návrhu,“ uváděl prosincový návrh Bikera s tím, že firma má dluhy převyšující 71 milionů korun.
Podle experta z branže, který si přál zůstat v anonymitě, budou pro domácí byznys klíčové nadcházející dva až tři roky. „Pokud se firmám podaří toto období přežít, budou mít zřejmě vyhráno,“ uvádí zdroj pro e15 s tím, že příštích pár let bude ve znamení pročištění trhu a konsolidací.
Kolovna navrhovateli insolvence Fingoodu dluží částku jen na prahu 3,8 milionu korun, závazky má ale i vůči dalším firmám. Bezmála dvoumilionovou částku například známému fintechovému hráči Platební instituce Roger. Poskerův projekt Kolovna s Fingoodem v minulosti realizoval několik takzvaných kol financování, v němž načerpal několik úvěrů. Až do předloňského září Kolovna dluhy pravidelně splácela a sklízela dobrá hodnocení.
Velké plány
Kolovna tehdy skočila do divokých vod rostoucího byznysu s ambiciózním projektem propojit vlastní síť prodejen s e-shopem, bike centrem, a dokonce i s vlastním ubytováním. Za drobnými investory se poprvé v roce 2021 vydala přes platformu Fingood pro deset milionů korun úročených šesti procenty ročně. Poté se na Fingood obrátila ještě několikrát, naposledy loni v souvislosti s budováním sítě parkovacích a dobíjecích stanic pro elektrokola. Celkovou úvěrovou expozici vůči Kolovně Fingood neupřesnil.
Roční tržby Kolovny loni podle tehdejšího prohlášení firmy překročily 70 milionů korun. Kromě bikecentra firma provozuje dva penziony a cykloprodejny v Praze a Ostravě. Posledním komunikovaným záměrem Kolovny měl být rozvoj městské mikromobility.