Brit postaví další část Lipna. Projekt za stovky milionů se bude nacházet přímo u přehrady
- Developerská společnost SHD Real Estate začne ještě letos stavět nové domy na břehu Lipna.
- V projektu vzniknou zejména bytové domy.
- Na projektu se podílí architektonické studio A8000, které město pomáhalo nastartovat.
Developerská společnost SHD Real Estate působí v Česku už skoro dvacet let. Stojí za ní Brit Roger Dunlop, sídlo má ale firma v Česku. Nyní se chystá zastavět další část jihočeského Lipna nad Vltavou. Pomůže mu s tím architektonické studio A8000, jenž stojí za rozvojem obce v celém porevolučním období.
SHD Real Estate získala pozemky přímo na břehu lipenské vodní nádrže, v přímém sousedství veřejné pláže a s přístupem do přístavu. Na ploše 1,6 hektaru má v plánu vystavět sedm samostatných bytových domů rozdělených do bloků a seskupených kolem nového centrálního náměstí. Celkem tak v Lipně vznikne 19 tisíc metrů čtverečních nové plochy, na níž se budou nacházet hlavně byty.
Ty se budou prodávat do osobního vlastnictví. Celkem bude v nabídce 179 bytů různých velikostí, od garsoonek po penthousy. „Uvědomujeme si, že ti, kdo kupují druhé bydlení, dnes nehledají jen víkendovou chatu, ale chtějí především bezstarostné užívání a zhodnocení kapitálu. V tomto ohledu byly design a specifikace nového projektu vytvořeny tak, aby majitelům umožnily snadný příjezd a odjezd, ale také nabízely možnost žít tu celoročně,“ líčí pro e15 Dunlop a dodává, že k bytům budou vznikat i různé specifické služby, jako jsou například sevisované kanceláře. Nová výstavba má tuto část obce zklidnit, parkování je v podzemí a ulice tak budou pěšími zónami bez aut.
Součástí projektu má být i občanská vybavenost, kromě zmiňovaného náměstí, to bude i aktivní parter. Vznikne tak 660 metrů čtverečních obchodů, služeb či gastroprovozů, zvažuje se také zařazení coworkingového prostoru.
SHD má v plánu do území investovat vyšší stovky milionů, přesnou částku uvádět nechce. Stavět se začne ještě letos, první fáze s 99 byty y mohla být hotová v roce 2029. „Příležitosti existují na mnoha lokalitách v Česku, jedním z nich je i Lipno. Prozkoumali jsme tu řadu možností, nakonec jsme měli velkou radost, že se nám podařilo získat právě tento pozemek,“ uvádí šéf SHD Real Estate.
Za návrhem nové části Lipna stojí architektonická kancelář A8000, která se z velké většiny podílela na jeho současném obraze. „Obec se nachází v pohraničí, na území, které kopíruje bývalé Sudety a které se ze stavu nastalého po druhé světové válce vlastně nikdy zcela nevzpamatovalo. Z celého území se postupem času díky vysídlení a nepřístupnému pohraničnímu pásmu stal jeden obrovský brownfield, jehož jedinou devizou je téměř neporušená příroda,“ líčí ateliér.
Nejúspěšnější obec
A8000 stálo za přerodem města a jho orientací na cestovní ruch. Architekti vytvořili základní urbanistický koncept, rozvojovou vizi a také strategii, návrh konceptu infrastruktury cestovního ruchu, který bude schopný přilákat turisty v letní i zimní sezóně. „V současnosti je Lipno nad Vltavou jednou z nejúspěšnějších obcí v Česku. Její ekonomické, demografické, sociální i kulturní ukazatele se vymykají trendům typickým pro většinu sídel českého pohraničí,“ míní studio s tím, že obec zaznamenala nárůst obyvatel zhruba o dvacet procent a vznikla tu asi tisícovka pracovních míst.
SHD Real Estate stojí například za projektem Modřanský Háj nebo Rezidence Klíčov. Je součástí nadnárodní skupiny Avestus Real Estate, ta je zase dceřinnou firmou Avestus Capital Partners, která vlastnila a provozovala pražský hotel Four Seasons. Prodala ho v roce 2014.