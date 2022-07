Sokolovsko sází na projekt SmartCity u jezera Medard. Nová aglomerace má udržet mladé lidi | E15.cz

Až do roku 2000 ležel nedaleko Sokolova hnědouhelný důl Medard-Libík. Kvůli odklonu od uhlí začal útlum těžby ještě před úplným vydobytím ložiska, až se těžba na přelomu tisíciletí zastavila úplně. Na místě dolu vzniklo největší umělé jezero v Česku. V jeho okolí by v nadcházejících dvaceti letech měla vzniknout aglomerace pro osm až deset tisíc lidí. Připravovaný projekt od pražského studia A8000 by měl nastartovat proměnu celého Sokolovska.