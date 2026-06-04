Bubny se změní k nepoznání. Praha zveřejnila novou podobu obří čtvrti
- Praha zveřejnila upravenou studii pro budoucí čtvrť Bubny-Zátory.
- Na brownfieldu má vzniknout až 10 tisíc bytů pro 22,5 tisíce obyvatel.
- Veřejnost může k návrhu podávat připomínky do 13. července.
Pražský magistrát zveřejnil upravenou verzi územní studie, která stanovuje budoucí podobu zástavby na brownfieldu Bubny-Zátory, který se nachází mezi stanicemi metra Vltavská a Nádraží Holešovice. Dokument vychází z dřívější studie z roku 2020, kterou město upravilo na základě jednání s Prahou 7, se Správou železnic a s dalšími aktéry. Lidé mohou k materiálu do 13. července podávat připomínky.
Město chce uzavřít dohody s developery
Největší pražské takzvané rozvojové území se podobně jako smíchovský nebo žižkovský brownfield nachází na drážních pozemcích kolem někdejšího nákladového nádraží. Developeři tam plánují stavět tisíce bytů, město zase u metra Vltavská chystá budovu filharmonie. Územní studie má sloužit mimo jiné jako podklad k jednání s developery o jejich příspěvcích městu na budování veřejné infrastruktury.
V území má podle návrhu přibýt 22,5 tisíc obyvatel a asi 10 tisíc bytů. Dvě nová lokální centra budou podle mluvčího u obou stanic metra, na Vltavské bude provázáno s plánovanou filharmonií. Střed nové čtvrti má tvořit centrální park oddělující obytnou zástavbu od železnice a propojený stromořadím s okolím pražského Výstaviště a se Stromovkou. Podle ředitele odboru územního rozvoje magistrátu Filipa Foglara studie počítá i s dostatkem škol a další veřejné vybavenosti a oproti předchozí verzi bylo rozmístění ulic a prostranství upraveno tak, aby více respektovalo přání Prahy 7.
Novým vlastníkem je J&T
„Tato studie nabízí podrobné prověření, jak toto území bude vypadat, a bude podkladem pro plánovací smlouvy, které bychom se soukromými investory chtěli uzavřít v následujících měsících, což bude finální krok k otevření výstavby v celé oblasti,“ uvedl náměstek primátora Petr Hlaváček (STAN). K návrhu může kdokoliv podat připomínky a magistrát také plánuje na 22. června veřejné představení studie, které bude možné sledovat i on-line.
Rozsáhlé pozemky v Bubnech dříve vlastnila CPI Property Group (CPIPG) Radovana Vítka, ta následně prodala polovinu podílu skupině J&T. Tento týden Hospodářské noviny přinesly informaci, že Vítkova firma stejné společnosti odprodala i zbylý podíl. V okolí metra Nádraží Holešovice zase plánuje stavět společný podnik pražského dopravního podniku a developerských firem CPIPG a EP Real Estate, který na podobu výstavby nedávno vypsal urbanisticko-architektonickou soutěž.