Češi mají poslední týden na snadnou realitní investici. Téměř každý desátý půjde od dubna z kola ven
- Od dubna se zpřísňují pravidla pro nákup třetí a další nemovitosti na hypotéku, banky začnou vyžadovat podstatně více vlastních úspor.
- V praxi to u průměrného pražského bytu znamená nutnost mít hotově o více než milion navíc, což z trhu vytlačí část drobných investorů.
- Investoři tak pro hypotéku vyrazili v předstihu: únor patřil k nejsilnějším měsícům v historii.
Češi mají poslední týden na nákup investiční nemovitosti na hypotéku za stávajících podmínek. Od počátku dubna totiž vstoupí v platnost požadavek České národní banky, podle něhož bude muset kupec třetí a další nemovitosti disponovat pro získání úvěru podstatně větším objemem vlastních úspor než doposud.
V případě hypotečního nákupu investičního bytu v Praze to může na současné cenové úrovni znamenat nutnost mít po ruce o 1,2 milionu korun více než v současnosti. Podle expertů nová pravidla mohou diskvalifikovat i vyšší jednotky procent zájemců o úvěr a mírně zpomalit cenový růst v některých segmentech bytového trhu.
„Je to konec levného pákového efektu pro drobné investory. Investování do nemovitostí se v Česku stává exkluzivnějším sportem pro ty, kteří už mají značný finanční základ,“ soudí ekonom realitního portálu Videobydleni.cz Jakub Veverka. Skončila podle něho éra, kdy šlo s relativně malým kapitálem a průměrným příjmem postupně skoupit několik bytů.
„Klíčovým dopadem opatření je omezení schopnosti investorů dále rozšiřovat své nemovitostní portfolio,“ uvádí analytik Swiss Life Select Tom Kadeřábek. Zatímco financování první investiční nemovitosti zůstává ve většině případů dosažitelné, s každou další nemovitostí roste tlak na finanční kondici investora. „Regulace necílí na jednotlivé investice, ale především na investory, kteří své portfolio dále rozšiřují,“ dodává Kadeřábek.
