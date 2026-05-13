Americký Senát potvrdil Warshe šéfem Fedu. Trumpův favorit střídá kritizovaného Powella
Americký Senát ve středu potvrdil Kevina Warshe (56) jako nového šéfa centrální banky USA (Fed). Warsh nahradí Jeroma Powella (73), který je dlouhodobě terčem kritiky Donalda Trumpa, protože nesnížil úrokové sazby tak, jak si prezident přál.
Senát schválil Warshe poměrem hlasů 54 ku 45. Schvalování bylo podle agentury Reuters dosud nejvíce stranicky vyhrocené. S republikánskou většinou hlasoval pro Warshe jediný demokrat.
Warsh nastupuje do čela centrální banky v období zvýšené inflace a napjaté debaty o dalším směřování měnové politiky. Americká ekonomika se nyní potýká s přetrvávajícími inflačními tlaky, které mohou zkomplikovat prosazení snížení úrokových sazeb, které požaduje Trump.
Warshovo jmenování navazuje na předchozí schválení jeho mandátu jako guvernéra Fedu a nyní už čeká pouze na dokončení administrativních kroků v Bílém domě a oficiální složení přísahy. První zasedání v pozici šéfa Fedu by měl Warsh vést 16. až 17. června. Funkční období šéfa Fedu je čtyřleté.
Kritik Fedu
Warsh je právník a v minulosti již ve vedení Fedu působil. Je známý jako kritik Fedu i současného šéfa Powella. Například prudký růst spotřebitelských cen v roce 2022 označil za největší chybu měnové politiky za posledních 40 let. Trump od něj očekává rychlejší snižování úrokových sazeb a mluví o tom, že by mohl přinést „zásadní změnu“ v řízení americké centrální banky. Demokraté vyjadřují obavy, že Warsh nebude jednat nezávisle na přáních Bílého domu. On sám ale tvrdí, že bude postupovat samostatně.
„Kevina znám už dlouho a nepochybuji o tom, že se zapíše do historie jako jeden z nejlepších předsedů Fedu, možná ten nejlepší,“ napsal už v lednu Trump na své sociální síti Truth Social. Podle šéfa Bílého domu je to člověk, který nezklame.
Trump téměř vybral Warshe jako šéfa Fedu už během svého prvního funkčního období. Místo toho nakonec sáhl po Powellovi, se kterým se ale záhy poté rozkmotřil kvůli snižování úrokových sazeb, což Powell dlouhodobě odmítá udělat.
Trump již dříve avizoval, že do role vybere někoho, kdo mu v tomto ohledu konečně vyhoví. Jako předseda Fedu bude mít Warsh vliv na rozhodnutí centrální banky, ale zdaleka ne úplnou kontrolu. Úrokové sazby stanovuje dvanáctičlenný výbor, který zahrnuje všech sedm členů Rady guvernérů Fedu a střídající se čtveřici šéfů regionálních rezervních bank.
Warsh se etabloval jako kritik Fedu
Warsh byl poprvé jmenován do Fedu prezidentem Georgem W. Bushem, kdy v letech 2006 až 2011 působil jako člen Rady guvernérů. Získal relativně „jestřábí“ pověst, protože měl sklon upřednostňovat vyšší úrokové sazby a soustředil se na obavy z inflace. Nyní je však vnímán jako hlas, který bude podporovat nižší sazby.
Warsh, který má hluboké vazby na Wall Street, v současné době spolupracuje s miliardářským investorem Stanleyem Druckenmillerem. Filantrop a bývalý manažer hedgeových fondů je blízkým přítelem amerického ministra financí Scotta Bessenta, který vedl výběrové řízení na příštího předsedu Fedu. Šestapadesátiletý ekonom patří do pravicově orientovaného Hooverova institutu na Stanfordově univerzitě a je i členem představenstva zasílatelské společnosti UPS. Warsh má také úzké rodinné vazby na Trumpovo okolí. Jeho tchán, miliardář a podnikatel Ronald Lauder, je dlouholetým Trumpovým sponzorem a blízkým spojencem.
Powell koncem minulého měsíce oznámil, že poruší tradici a hodlá i po skončení mandátu zůstat členem Rady guvernérů Fedu. Jako důvod setrvání uvedl nedávné právní kroky, které proti Fedu podnikla Trumpova administrativa. Powellovo funkční období v čele instituce končí 15. května, jeho členství v Radě guvernérů ale až v lednu 2028. Končící předsedové v minulosti často na členství v radě rezignovali a zbytek období nedosluhovali.