Čeští architekti navrhli obří arénu v Londýně. Má pojmout až 25 tisíc lidí
České architektonické studio CHYBIK + KRISTOF navrhlo novou multifunkční arénu ve východním Londýně. Projekt London Colosseum, za kterým stojí developerská společnost Jericho Estates, počítá s kapacitou až 25 tisíc diváků. Pokud by byl záměr realizován v navržené podobě, šlo by o největší sportovní halu ve Velké Británii.
Aréna má vyrůst ve Stratfordu a zaměřit se především na velké sportovní a kulturní akce. Podle autorů projektu by mohla hostit zápasy připravované soutěže NBA Europe, světové boxerské duely nebo velké e-sportové turnaje. Londýn podle studia dlouhodobě postrádá moderní halu s kapacitou přes dvacet tisíc diváků, která by byla schopna pořádat akce tohoto typu.
„Jde o záměr mezinárodního významu, který potvrzuje trvající důvěru v Londýn jako globální destinaci pro špičkové sportovní a kulturní akce,“ říká Stuart Blower z londýnské pobočky studia CHYBIK + KRISTOF. Podle něj má být důležitý také dopad projektu na okolní čtvrť a jeho sociální i environmentální hodnota.
Návrh počítá s variabilním uspořádáním hlediště. Kapacita se má podle typu akce měnit zhruba od osmnácti do pětadvaceti tisíc diváků. Provozovatel by tak mohl arénu přizpůsobit jak velkým sportovním utkáním, tak menším akcím, včetně e-sportu. Studio projekt označuje za jeden z nejambicióznějších plánů sportovní infrastruktury v Londýně od olympijských her v roce 2012.
Součástí návrhu není pouze samotná hala. Projekt počítá také s multifunkční věží, v níž mají vzniknout konferenční prostory, kanceláře, hotel i byty. Podle architektů má aréna fungovat jako součást města, nikoli jako izolovaný objekt využívaný jen během velkých akcí.
„Projekt London Colosseum ukazuje, jak může současně pojatá aréna propojovat sport, kulturu i každodenní městský život do jednoho fungujícího celku,“ říká architekt Ondřej Chybík. Studio podle něj navazuje na zkušenosti z Horácké arény v Jihlavě, která pracuje s podobným principem víceúčelového městského prostoru.
CHYBIK + KRISTOF založili v roce 2010 architekti Ondřej Chybík a Michal Krištof. Studio dnes působí v Praze, Brně, Bratislavě a Londýně a pracuje také na projektech ve Vídni, Berlíně nebo Tiraně. Mezi jeho známější realizace patří Horácká aréna v Jihlavě, rezidenční čtvrť Nuselský pivovar v Praze, vinařství Lahofer v Dobšicích nebo rekonstrukce autobusového nádraží Zvonařka v Brně.