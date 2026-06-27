Čtyři miliony za třípokoják 27 minut od centra Prahy? Cesta k šesti procentům výnosu ročně vede po kolejích
- Kdo chce být v centru Prahy do půl hodiny, obvykle tvrdě narazí na nekonečné kolony a brutální cenovky.
- Pravidla hry ale nečekaně přepisují příměstské vlaky, které dopravní zácpy i pražskou drahotu elegantně přeskakují.
- Realitní trh tenhle záchranný kruh zatím plně neprocenil, takže kousek od nádraží stále ulovíte byty za polovinu a se snovým investičním výnosem.
Představme si, že dominantním kritériem pro výběr bytu pro vlastní bydlení či na pronájem je rychlost, s jakou se jeho uživatel dostane do centra Prahy. Časový strop přitom činí třicet minut. Zejména v dopravních špičkách takovým sítem dokáže propadnout poměrně rozsáhlá část Prahy, z níž se lidé musejí dostávat autem či autobusem.
Mapa bezpodmínečně půlhodinové dostupnosti centra pak zájemcům o byt ukáže nepříjemný fakt: cenovky za metr čtvereční více či méně nad pražským průměrem, který se pohybuje někde kolem 160 tisíc korun. Ideální investiční dvoupokojový byt nevalné výměry vás tak vyjde třeba na deset milionů. Naštěstí existuje kouzelný nástroj, který alespoň prozatím zcela mění pravidla hry a dokáže pro naši nelehkou soustavu rovnic najít alternativní řešení. Řešení, které má v sobě navíc i špetku romantiky. Ano, je to vlak.
Ucpaná Praha
Řada lidí už samozřejmě pochopila, že dostat se z místa A do místa B po kolejích je v situaci, kdy v Praze roste počet aut jedním z nejrychlejších temp v Evropě, prakticky jediná humánní forma městské a příměstské dopravy. Pokud pro nás ovšem kabina auta není jediným skutečným místem k relaxaci. Paradoxem ovšem zůstává, že to v některých případech zatím nepochopil či tak docela nedocenil realitní trh. Pokud totiž zahrneme do naší drakonické půlhodiny adekvátně vzdálené vlakové stanice, dostaneme se na ceny, které na současném vyšponovaném trhu působí až překvapivě výhodně.
Představte si, že v nabídce jedné realitní kanceláře je třeba zrovna byt nedaleko vlakové zastávky, z něhož se spěšným vlakem dostanete do centra Prahy za 24 minut, přičemž metr čtvereční v tomto bytě vyjde na 67 tisíc korun. Když tedy ovšem extrémně nemrzne, nefouká vítr či není příliš velké horko. Znáte to, prostě za laboratorních podmínek, kdy vlaky jezdí, jak mají. Pokud bychom takový byt kupovali na pronájem, matematika a potažmo ekonomika celého nápadu by působily jako krásný sen.
Počítejme spolu: Třípokojový byt v tomto městě za 4,2 milionu korun lze pronajmout zhruba za 22 tisíc měsíčně, což znamená více než šestiprocentní hrubý výnos. Necelou půlhodinku od Prahy. Je to vůbec možné? Ano, je. Realitní trh jednoduše ještě nevymetl všechna optima. Museli jsme to udělat sami. Tak se pohodlně usaďte, ideálně do sedačky příměstského expresu. Uděláme si pár krátkých letních výletů za nejlepšími cenami.
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