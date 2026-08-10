Oprava Kasáren Karlín má stát téměř dvě miliardy. Praha zatím neví, co v nich bude
- Praha plánuje opravu objektu Kasáren Karlín za zhruba 1,9 miliardy korun včetně daně z přidané hodnoty (DPH).
- Investici bude mít na starosti městská firma Trade Centre Praha (TCP), která má objekt ve správě, Praha jí na to poskytne peníze.
- Pražští radní v pondělí souhlasili s tím, aby firma vypsala tendr na zpracování projektu rekonstrukce
Po opravě budou kasárna sloužit různým účelům, nabídnou místo pro obchody, kanceláře, studentské koleje, uměleckou i kulturní činnost. Za projektovou dokumentaci město zaplatí asi 120 milionů korun. „Budova Kasárna Karlín je pro město strategickým objektem jak vůči své poloze, tak v objemu objektu a příležitostem, které v rámci svých dispozic bude schopno veřejnosti poskytnout," stojí v důvodové zprávě schváleného materiálu.
Náměstek primátora Petr Hlaváček (STAN) uvedl, že při rekonstrukci vznikne několik průchodů, které spojí kasárna s okolím. Navazovat budou na podloubí podél obchodních prostor v přízemí. V současnosti má budova jeden vstup.
Podle radního Adama Zábranského (Piráti) bude prioritou obnova technických rozvodů, jako je voda, elektřina, odpady, a obchodních prostor v přízemí. Rekonstrukce vyšších pater naváže v dalších fázích. Zábranský zmínil, že projekt by měl být vytvořen tak, aby byly místnosti co nejvíce variabilní, a až později se rozhodne, k čemu přesně budou sloužit.
O koleje už má zájem Univerzita Karlova
„Jsme hodně omezeni památkovou ochranou. Budou to muset být nějaké podobné jednotky, jako jsou nyní, což dispozičně není úplně vhodné. Je tam široká chodba a menší kamrlíky. Budeme se snažit místnosti co nejvíc propojit," uvedl Zábranský.
Řekl, že město do kasáren s největší pravděpodobností nebude moci umístit byty. Důvodem je výška stropů, světlo a další technické záležitosti. „Chceme tam vybudovat alespoň studentské ubytování, jinak to budou prostory ateliérového kancelářského typu. Zvažujeme i prostory pro vědeckotechnický park. Mohou tam být různé neziskovky," uvedl Zábranský. Dodal, že o provozování studentských kolejí už projevila zájem Univerzita Karlova.
Soutěž na dodavatele projektu by měla skončit v lednu 2027. Až bude hotová projektová dokumentace, TCP zajistí stavební povolení a zpracování dokumentace pro tendr na zhotovitele stavby. To by se mělo podle předloženého harmonogramu stihnout do roku 2028. Poté by mělo město s TCP uzavřít navazující smlouvu o spolupráci týkající se samotné rekonstrukce kasáren. Hotovo by mělo být do roku 2032.
Kasárna získala Praha do svého majetku v roce 2023 od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Provozní objekt ve dvoře využívá Kulturní centrum Kasárna Karlín. Od ledna kvůli rekonstrukci budovy na náměstí Jana Palacha v objektu dočasně sídlí Vysoká škola uměleckoprůmyslová.