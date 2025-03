Kam s pár zděděnými miliony? Pro hypotetickou paní Renatu šlo paradoxně tak trochu o nevděčnou úlohu. Poslat peníze na burzu se jí nechtělo, protože je trémistka a věčně se opakující vlny růstů a poklesů jí jednoduše nedělají dobře na nervy. Její prioritou byla od počátku realitní investice. S tou ale i na svém pražském sídlišti narazila. Pokud si nechtěla zároveň vzít obří hypotéku, bylo pár milionů i na malý byt s umakartovým jádrem směšná výchozí částka. Hypoteční splátka by se sotva zaplatila z pronájmu a ročně by takový byt, který by si Renata pro svůj život ostatně ani nekoupila, na nájemném vynesl v tuto chvíli něco kolem čtyř procent. Tedy téměř totéž co nejlepší spořicí účet. Smysluplnost realitní investice se začala jevit v poněkud nepřesvědčivém světle. Než čistě náhodou narazila na Torrevieju.