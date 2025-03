Dnes se na investici do realit podíváme úplně z opačného úhlu pohledu, trochu to přeženeme, ale jenom proto, abychom zdůraznili šíři možností, která se na současném trhu stále ještě nabízí. Někteří z vás stojí před rozhodnutím, zda koupit na hypotéku třeba pražský byt. Je to k nevíře, ale průměrný šedesátimetrový byt stojí v hlavním městě podle dat RealityMix 8,6 milionu korun.

Podle pravidel České národní banky potřebujete na takový byt aktuálně kolem 1,7 milionu korun z vlastních úspor. Dobře, Praha je Praha, byt v metropoli rychle pronajmete a relativně rychle prodáte, pokud půjde do tuhého. Na druhou stranu vám ale průměrný pražský byt na nájemném vydělá něco kolem čtyř procent ročně, a ačkoliv poslední rok byl z hlediska zhodnocení bytů náramný, nemusí se takový vývoj za situace stagnujících úrokových sazeb a kvůli vyčerpanému efektu odložené poptávky ani zdaleka opakovat.

Zmíněných 1,7 milionu korun lze ale využít i jinak. Co v Praze prakticky nic neznamená, vynikne úplně jinak, pokud se vydáte na výlet za její hranice. Blíží se jaro, tak proč si o víkendu nenaplánovat třeba cestu za byty, které stojí zlomek toho, co máte na kontě, a okouknout potenciální realitní investici trochu z jiného pohledu, než to děláte obvykle. Takže se pohodlně usaďte, zrovna vyjíždíme a podíváme se do několika míst, ze kterých dáme za vaše peníze dohromady hned celé portfolio bytů. A co je důležité: S 1,7 milionu korun na účtu k tomu nemusíte nezbytně potřebovat vůbec žádnou půjčku.