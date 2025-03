Jak vypadá v praxi individuální investice do bytu? V zásadě to není nic elegantního, totiž za ty peníze. Domluvíte se s realiťákem, který zrovna nehýří bezbřehou motivací, jelikož jste zhruba patnáctý zájemce, který ten den od rána volal. Vypravíte se na prohlídku, jste vzrušení, až pohnutí - přece jenom jdete potenciálně utratit jednu z nejvyšších částek ve svém životě. Lépe se obléknete. Očekáváte lehce noblesní atmosféru odpovídající objemu transakce, v hloubi duše se domníváte, že přivítání u bytu proběhne zhruba ve stylu příjezdu na měsíční dovolenou do hotelu Ritz. Tím, že hodláte uvést do pohybu miliony, pociťujete svůj rostoucí vliv, až se za to skoro stydíte. Máte pocit, že den prohlídky je zcela výjimečný. Míjíte lidi na ulici a nechápete jejich nezůčastněné výrazy. Je přece velký den!

Konfrontace s realitou je ale bolestivá. Nemáte kde zaparkovat. Všechna volná místa zabrala vaše konkurence. Dveře do domu jsou otevřené, nemá smysl neustále chodit dolů otvírat dalším zájemcům. Čekat na výtah nemá smysl, je v neustálé permanenci zájemců o váš byt. Kde se vzalo tolik milionářů, chce se vám začít křičet do chodby. Unavený realiťák je ostřelován otázkami davu jako na frontě.

Za každou kliku v bytě někdo bere, přitom už jste skoro počítali s tím, že ty kliky budou vaše. Totiž posléze vašich nájemníků. Cena bytu je z vašeho pohledu na nejzazší hranici férovosti. A tudíž se stane něco, co vás vlastně předtím vůbec nenapadlo. Někteří ze zájemců jsou ochotni nabídnout více. Začíná vulgární veřejná licitace. Cena končí sedm procent nad částkou, kterou jste považovali za strop možného. Odcházíte pryč, aniž by tomu někdo věnoval pozornost.

Jaroslav Bukovský: Realitním magnátem přes noc. S obyčejnou hypotékou a bydlením v Praze jako bonus

I tak se dají utrácet miliony, za které následně v Praze na nájemném získáte výnos kolem čtyř procent hrubého ročně. Tedy výnos, který by za poslední rok nepokryl ani růst cen potravin ve vašem více či méně oblíbeném supermarketu. Co takhle vyrazit na investici do realit úplně odjinud. Neříkám, že to bude nutně od lesa. Ale bude to cesta, která není mainstreamová, nevyžaduje zdaleka tak vysokou investici a mnohdy dokáže nabídnout i násobek výnosu z „obyčejného“ pražského bytu. Vraťme se ještě na okamžik k prohlídce našeho bytu. Neměli jste přece kde zaparkovat. Tak co třeba... Koupit jako investici garážové stání? Nezní to snad, zejména v Praze, logicky?