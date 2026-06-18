Domácí trh nestačí. Čeští developeři sází na zahraničí
• Čeští developeři a investoři stále častěji hledají růst mimo domácí trh, který je malý, pomalý a svázaný složitým povolováním.
• Zahraniční expanze míří do Německa, Londýna, na Slovensko i na další evropské trhy. Nejde jen o hledání většího výnosu, ale i o diverzifikaci a přístup k větším projektům.
• O tom, jak se český real estate prosazuje za hranicemi, debatovali na e15 REsummit 2026 Jan Pelíšek z DRFG Real Estate, Jan Chromeček z UDI Group a Simon Johnson z Crestyl Real Estate. Podívejte se na záznam diskuse.
Český realitní trh v posledních letech vytvořil firmy, které už dávno nepřemýšlejí jen v hranicích Prahy, Brna nebo regionálních měst. Kapitál, zkušenosti i ambice části domácích developerů a investorů vyrostly natolik, že se stále častěji dívají za hranice. Důvod je jednoduchý: český trh je omezený velikostí, pomalým povolováním a nedostatkem příležitostí, které by odpovídaly jejich možnostem.
Expanze ale není jen útěk před českými problémy. Pro některé hráče znamená vstup na zahraniční trhy možnost stavět větší projekty, pracovat v předvídatelnějším prostředí nebo rozložit riziko mezi více zemí. Německo nabízí stabilitu a institucionální trh, Londýn obrovskou konkurenci, ale také jiný přístup města k developmentu. Slovensko je zase přirozeným rozšířením domácího prostoru.
Na e15 REsummit 2026 o tom debatovali Jan Pelíšek, Managing Director DRFG Real Estate, Jan Chromeček, CEO UDI Group, a Simon Johnson, CEO Crestyl Real Estate. Diskuse ukázala, že zahraniční růst českých realitních skupin už není výjimkou, ale jedním z hlavních témat další fáze trhu.