Florenc budoucnosti propojí Karlín s Novým Městem. Do proměny brownfieldu se zapojí architekti z celé Evropy

Mezinárodní porota vedená renomovaným německým architektem Stefanem Behnischem vybrala postupující týmy čtyř souběžných architektonických soutěží na revitalizaci brownfieldu a výstavbu nových městských bloků na pražském Florenci. O proměnu této oblasti byl mezi architekty velký zájem – do soutěže se přihlásilo 157 ateliérů ze 33 zemí Evropy, Ameriky a Asie. Týmy letos čekají tři soutěžní workshopy, o vítězích, kteří moderní a zelené čtvrti vtisknout konkrétní podobu, by mělo být jasno na podzim 2025.

Proces souběžných architektonických soutěží navazuje na urbanistický soutěžní workshop Florenc21, který se konal před čtyřmi lety. Cílem bylo nalézt vhodné urbanistické řešení pro dnes opomenuté území. Uspořádala ho společnost Penta Real Estate ve spolupráci s hlavním městem Prahou, Institutem plánování a rozvoje Prahy a městskými částmi Praha 1 a Praha 8. Vítězný urbanistický návrh týmu UNIT architekti, A69 architekti a Marko&Placemakers vymezil ulice, bloky a výšky budov.

„Urbanistický workshop Florenc21 byl důležitý průlom v kvalitě revitalizací složitých pražských lokalit. Vítězný urbanistický návrh uspěl ve světové konkurenci a byl přijat velice pozitivně. Architektonické soutěže na tento přístup navazují,“ řekl Petr Hlaváček, náměstek primátora hlavního města Prahy pro oblast územního a strategického rozvoje. „Důležitou součástí urbanistického workshopu byla participace veřejnosti a místních aktérů v území. Díky ní bylo dosaženo široké shody na hlavních parametrech rozvoje,“ doplnil Petr Zeman, zastupitel hlavního města Prahy a člen poroty soutěží.

Spolupráce mezi městem a investorem pokračuje i v rámci architektonických soutěží. V závislé části poroto zasedají kromě zástupců hlavního města Prahy i zástupci městských částí. „Florenc21 je příkladem toho, jak by měla vypadat spolupráce mezi městem, investorem a architekty – s jasným cílem vytvořit čtvrť, která bude funkční, moderní, ale zároveň respektující historický kontext centra Prahy,“ řekl Karel Grabein Procházka, radní Prahy 1. „Těší mě, že o architektonické soutěže je takový zájem mezi zahraničními i domácími ateliéry. To samo o sobě svědčí o kvalitním zadání a potenciálu lokality. Věřím, že Florenc21 je příležitost přinést do Prahy originální architekturu,“ doplnil Radomír Nepil, místostarosta Prahy 8.

Spolupráce města a soukromé sféry

Revitalizace pražských brownfieldů je jedním z hlavních poslání Institutu plánování a rozvoje Prahy. Při plánování revitalizace je nutná dlouhodobá koordinace řady aktérů veřejné i soukromé sféry. „Budoucnost pražských brownfieldů známe z vizualizací, na některých se staví, ale většina stále leží ladem. Kvalitně a rychleji by se stavělo, kdyby města měla v ruce více pravomocí, které dnes drží stát. Florenc21 je jedním z příkladů, kde Praha ve spolupráci s investorem ukázala, že města umí být v plánování a rozvoji aktivní,“ doplnil Ondřej Boháč, ředitel IPR Praha.

Propojení Florence s centrem města

Díky nové čtvrti doje k částečnému odclonění severojižní magistrály, která zde tvoří významnou bariéru. Nová zástavba by měla magistrálu částečně integrovat, zároveň však ponechá otevřené možnosti pro její budoucí úpravu. Prodloužením ulice Na Florenci směrem do Karlína vznikne nová komunikace s převážně pěší dopravou, kterou bude možné magistrálu pohodlně podejít.

Vizualizace z dřívější urbanistické soutěže Florenc21. | Penta Real Estate s.r.o.

Budovy nové čtvrti budou určeny především pro bydlení, v parteru poskytnou řadu nových provozoven pro obchody a služby. V bloku, kterým prochází magistrála pak budou kancelářské prostory. Revitalizace a oživení přispěje k vyšší sociální kontrole, která by měla výrazně zlepšit pocit bezpečí v okolí Florence. Projekt počítá také se zelenými střechami, novými stromořadími a systémem pro hospodaření s dešťovou vodou. „Florenc je veliký brownfield na hranici památkové zóny, je to vnitřní periferie města. Nová čtvrť propojí nejužší centrum, které žije byznysem i turistickým ruchem, s čtvrtěmi jako je Karlín, kde je příjemné žít i pracovat,“ řekl David Musil, Country Managing Director společnosti Penta Real Estate pro Českou republiku.

Tři kola výběru

Do druhého kola soutěže vybrala porota 25 týmů na základě odevzdaného portfolia s ideovým konceptem budov, referenčních projektů a zkušeností uchazečů. Během tohoto roku se týmy zúčastní tří soutěžních workshopů, během kterých budou rozpracovávat úvodní koncepty do podrobnějších návrhů. „Forma soutěže porotcům a zástupcům města umožňuje sledování procesu a týmy díky ní získávají cennou zpětnou vazbu, která pomůže k přípravě zajímavých řešení. Z mojí osobní zkušenosti je to velmi efektivní způsob, jak dosáhnout výjimečných výsledků,“ řekl architekt Stefan Behnisch, předseda mezinárodní poroty. Vítězné návrhy pro jednotlivé bloky budou veřejnosti představeny na podzim 2025. Soutěže pro investora organizuje společnost ONplan.

V nezávislé části poroty jsou přední zahraničních a domácí experti, jakými jsou Kees Christiaanse (KCAP), Gilma Theodora Gylyté (DO ARCHITECTS), DaeWha Kang (DeaWha Kang Design), Maria Alessandra Segantini (C+S Architects) nebo Štěpán Valouch (OVA). Autory vítězného urbanistického řešení z roku 2021 v závislé části zastupuje urbanista Filip Tittl.

Jedinečná lokalita a transparentní podmínky

Za vysokým zájmem architektů z celého světa o proměnu Florence stojí jedinečnost lokality, ale i transparentní podmínky soutěží, kvalitní mezinárodní odborná porota s věhlasnými architekty a v neposlední řadě také adekvátní odměny pro soutěžící. Celkové náklady na ceny a odměny ve všech čtyřech soutěžích činí téměř 18 milionů korun.

Do 2. kola soutěží postupují:

Florenc21: Etapa Západ - Blok B01

CHYBIK+KRISTOF / Atelier Ten Ltd / Mfs Group

Barkow Leibinger Gesellschaft von Architekten mbH

querkraft architektur / Jan Proksa Architects

Kuba & Pilař architekti

SAS COLDEFY ET ASSOCIES / A69 – architekti

Vietzke & Borstelmann Architekten / Jakub Klaska ltd

ADEPT / OH BOI

Studio Egret West Ltd

Florenc21: Etapa Západ - Blok B02

Morris+Company

Baumschlager Eberle Lustenau GmbH

Aulík Fišer architekti / Machar Teichman / studio reactor

A69 – architekti / ADEPT

De Architekten Cie International B.V.

Vietzke & Borstelmann Architekten / Jakub Klaska ltd

LAN / P2PA

Botticini+Facchinelli / ARW Associates

Florenc21: Etapa Západ - Blok B03

hasscookzemmrich STUDIO2050

AllesWirdGut Architektur / creatura studio s.r.o. / DnD Landschaftsplanung / AED project, a.s.

Morris+Company

re:architekti / baukuh studio associato / Atelier Kempe Thill bv

edit architects / A69 – architekti / NL Architects B.V.

De Architekten Cie International B.V.

Studio Perspektiv / Studio Ninedots

Ingenhoven associates GmbH

Florenc21: Etapa Západ - Blok B04