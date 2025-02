Obchoďák nad metrem

Současný pohled na přestupní stanici metra Florenc. | ČTK

Florenc je jeden z nejdůležitějších uzlů městské hromadné dopravy, protože se zde nachází přestupní stanice linek metra B a C. Na rozdíl od vestibulů dalších přestupních stanic se ten na Florenci nenachází v rámci jiné budovy, ale stojí na povrchu samostatně. Nezastavěný „vzduch“ nad stanicí by si dokázal developer Penta Real Estate, který vlastní přilehlé pozemky pod supermarketem Billa, představit lépe využitý.

„Je to už několik let, co jsme objekt Billy koupili. Udělali jsme to se záměrem, že vytvoříme společný podnik s pražským dopravním podnikem a po vzoru Quadria na Národní třídě zásadním způsobem proměníme prostor nad výstupem z metra. To místo je dnes opravdu zanedbané, představuje oblast s jednou z nejvyšších kriminalit v Praze. Denně tudy procházejí tisíce lidí, je to velký dopravní uzel a i v okamžiku, kdy by se tu nemělo nic stavět, vyžaduje to místo změnu k lepšímu. I proto jsme se domnívali, že město bude mít o změnu zájem. Momentálně to ale evidentně není na pořadu dne a nedaří se nám s tím pohnout," řekl v rozhovoru pro e15 před více než rokem tehdejší ředitel realitní divize Penty Petr Palička. Stavět zde ale nebude jednoduché právě kvůli tunelům metra, které jsou v případě Florence na lince C mnohem blíž povrchu než na Národní třídě.