Aktualizováno: Dejvický hotel Diplomat bude mít nového majitele, zaplatí za něj téměř dvě miliardy korun
Společnost PPF Real Estate kupuje hotel Diplomat v pražských Dejvicích od thajské firmy Rabbit Holdings. Zaplatí 73 milionů eur, tedy zhruba 1,8 miliardy korun. S odkazem na regulatorní oznámení Rabbit Holdings pro thajskou burzu to v pondělí napsal server Seznam Zprávy. Investiční skupina PPF, kterou vlastní Renáta Kellnerová s dcerami, nechtěla podle serveru transakci komentovat. PPF už v hlavním městě vlastní hotel Hilton a většinově také hotel Four Seasons.
Předmětem transakce jsou všechny akcie české společnosti Diplomat Prague, která vlastní čtyřhvězdičkový hotel se 400 pokoji v pražských Dejvicích. Hotel je součástí mezinárodní sítě Vienna House provozované skupinou Wyndham.
Rabbit Holdings původně letos v srpnu schválila prodej hotelu společnosti Hotel Diplomat za nižší cenu 67,5 milionu eur, píšou Seznam Zprávy. Podle severu původní kupec od smlouvy ustoupil. „Evropská transakce s dispozicí podílu v dceřiné společnosti nemohla být s kupujícím dokončena,“ uvedla thajská společnost v oznámení pro burzu v Bangkoku. Očekává podepsání rámcové smlouvy s PPF o převodu akcií do 19. září a dokončení transakce v prvním čtvrtletí příštího roku.
PPF v letošním roce dokončila převzetí největšího hotelu v Česku Hilton Prague, podle médií byla hodnota transakce několik miliard korun. V hotelu s téměř 800 pokoji a zhruba 5000 metry čtverečními konferenčních prostor PPF Real Estate získala 95procentní podíl.
Pětihvězdičkový hotel Four Seasons poblíž Karlova mostu PPF letos získala společně s investorem Tomášem Otrubou a miliardářem Michalem Strnadem, cena tohoto obchodu podle dřívějších informací Hospodářských novin činila 100 milionů eur (zhruba 2,5 miliardy korun). V portfoliu pražských hotelů PPF Real Estate je podle internetových stránek společnosti také hotel Stages v sousedství pražské O2 areny.