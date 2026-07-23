Klausův lobbista nabízí své mysteriózní sídlo. Místo miloval i Masaryk, kupec bude neviditelný
- Unikátní davelské sídlo spojené s významnými postavami české historie i byznysu hledá nového majitele.
- Rozsáhlý rezidenční areál nad soutokem řek prošel pod rukama současného vlastníka zásadní proměnou v luxusní privátní azyl.
- Prodej této výjimečné a draze naceněné nemovitosti bude podle odborníků během na dlouhou trať.
Je krásné červnové sobotní ráno roku 1937. Svět ani Československo zatím nevědí, co je v příštích letech čeká, a zrovna ten den není vůbec žádný důvod ke skepsi. Přesně tak to cítí i tehdejší československý vyslanec ve Velké Británii Jan Masaryk. Je zrovna na skok v Praze a víkendový den si hodlá užít po svém. Bez politiky, bez novinářů a bez chmurných spekulací o geopolitickém vývoji.
Znamená to pro něj jediné: sednout do auta, odjet na svou milovanou chatu do Davle a sledovat z terasy nad řekou mumraj na Vltavě. Kupec disponující devítimístnou sumou může aktuálně na vzácné chvilky Masarykovy relaxace navázat. A to nejenom. Soubor nemovitostí zahrnující vedle Masarykovy chaty i moderní supervilu je totiž na prodej.
Výhodná poloha
Je o dvaašedesát let později. Kouzelná poloha rozsáhlých pozemků obklopujících Masarykovu chatu k sobě mezitím během let přitáhla jako magnet pozornost dalších známých osobností, ať už rodiny architekta Josefa Chochola, nebo legendárního výtvarníka a loutkáře Jiřího Trnky. Na jejich potomky jednoho dne na konci dvacátého století zazvoní nečekaný zájemce. Byznysmen z nejvyšších sfér, lobbista a přítel mocných Vladimír Motlík.
Vnímá obrovský potenciál prostoru, vykupuje od potomků slavných osobností jejich pozemky, sceluje je v jeden obrovský, více než osmihektarový celek, zrekonstruuje chatu někdejšího kultovního politika, ale hlavně staví spektakulární vilu s unikátním výhledem. Loni se Motlík rozhodl davelský areál prodat a s neznámou cenovkou se objekt objevil v nabídce sítě Sotheby's. Kupce mu ovšem nepřivedla ani známá realitní značka, a tak to zkouší znovu.
„Podlahy v hale a kuchyni tvoří italský mramor Crema Marfil, jejich stěny jsou obloženy exotickým dřevem wenge z tropické Afriky a v pokojích jsou položeny parkety z italského třešňového dřeva,“ symbolicky naznačuje některé z důvodů stodvacetimilionové cenovky Michaela Koudelová z realitní kanceláře Svoboda & Williams, která má na starost prodej areálu o rozloze necelých 84 tisíc metrů čtverečních, patřícího aktuálně k nejdražším rezidenčním nemovitostem v Česku.
Běh na extrémně dlouhou trať
Podle expertů je prodej nemovitosti o těchto parametrech během na extrémně dlouhou trať. „Klíčovým úkolem realitní kanceláře je proto dostat nabídku k velmi úzké skupině bonitních klientů, kterých může být jen několik, a to napříč celou střední Evropou,“ zdůrazňuje realitní makléř kanceláře REMAX Alfa Jakub Žižka.
Rychlá transakce je přitom podle expertů nepravděpodobná. „Prodej se může protáhnout na celé roky, jak ukázaly například vily po Radovanu Krejčířovi nebo Anthonym Dennym, u kterých musela cena jít výrazně dolů,“ soudí realitní makléř společnosti Century 21 Petr Bulan. Situaci komplikuje fakt, že soubor nemovitostí je prodáván formou převodu stoprocentního podílu ve společnosti Vladimíra Motlíka, která areál vlastní. „Obvykle to zvyšuje nároky na právní, účetní a daňovou prověrku. Pokud je navíc nemovitost spojena se známou osobností, může to být pro část klientely zajímavý prvek prestiže, zatímco jiní mohou preferovat větší míru anonymity,“ domnívá se Žižka.
Lobbista a někdejší šéf stavební společnosti Subterra, výrazná postava pražského zákulisí Vladimír Motlík, patřil v nultých letech k nepřehlédnutelným figurám domácího byznysu. Podnikatel historicky spojovaný mimo jiné s Václavem Klausem či Janem Kočkou je znám jako realitní byznysmen a podnikatel v golfu, který vybudoval osmnáctijamkový golfový resort na pražské Zbraslavi či stál u zrodu dřevařského podniku VM Forest. V obchodním rejstříku je pak jeho jméno spojeno s více než třemi desítkami firem.
Za výhledy se platí
Realitní experti rovněž zdůrazňují, že během let se poptávka rozvrstvila natolik, že nejmovitější část klientů je ochotná platit extrémní prémii za konkrétní unikátní vlastnosti nemovitosti. „Tato konkrétní ukazuje, nakolik v posledních letech stoupla hodnota výhledů a větších pozemků ve stabilizovaném území. Územní a rozvojové plány obcí totiž výrazně omezují zástavbu v cenných nebo unikátních lokalitách tohoto typu, zejména v metropolitním prstenci Prahy. Připlácí se tak právě za možnost vlastnit nemovitost v místě, kde by se nová povolovala jen složitě,“ uvádí František Brož z Bezrealitky.
Součástí obřího pozemku je i tenisový kurt, vedle Masarykovy chaty stojí na pozemku také samostatný dům pro správce areálu. Davle leží na jižním okraji Prahy u soutoku Sázavy s Vltavou.