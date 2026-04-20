Kijonková hlásí další úspěšný exit. Pozemky na Spojovací od ní koupila J&T
- Investiční společnost Simony Kijonkové prodala pozemky na rozhraní Prahy 3 a 9.
- Novým vlastníkem nemovitostí se stala J&T Real Estate a Logport.
- J&T se tak pustila do sektoru komerční a městské infrastruktury.
Na dohled od O2 areny ve Spojovací stojí hned vedle hlavního sběrného dvora v Praze 9 rozsáhlý průmyslový areál, který využívala investiční společnost Simony Kijonkové i parfumerie Notino. Pozemky v širším centru města nyní odkoupili developeři. Novým majitelem se stala společnost Logport spolu J&T Real Estate. Ta se tímto krokem rozhodla vstoupit do segmentu komerční a distribuční městské infrastruktury. Cenu transakce společnosti nezveřejnily.
Pozemky na rozhraní Prahy 3 a 9 mají rozlohu 37 tisíc metrů čtverečních, dosud sloužily k pronájmu. Noví majitelé mají v plánu zachovat tu průmyslovou funkci. Areál bude sloužit logistice. „Ve spolupráci s Logportem bychom rádi šli cestou last-mile logistik,“ uvedla pro e15 mluvčí J&T Real Estate Monika Veselá.
Podle ní by mělo jít o obdobný projekt, jako má Logport například v Jinočanech. Tam stojí průmyslový a komerční areál o rozloze 150 tisíc metrů čtverečních, který je určený pro skladování a lehkou výrobu a administrativu, jsou tam také různé showroomy a velkoobchody. „Logport se svými projekty prokázal, že las-mile infrastruktura je komerčně funkční, a díky specializaci na tento segment má potřebné znalosti. Náš společný projekt tak může být odrazovým můstkem k mnohem hlubší spolupráci a základem budoucí velké platformy v tomto segmentu,“ uvedl k projektu předseda představenstva J&T Real Estate Dušan Placr.
Lokalita s obrovským potenciálem
Pro Logport jde zase o příležitost, jak rozšířit svoje portfolio v hlavním městě. „Vnímáme velký potenciál lokality pro transformaci do moderního a efektivně využívaného areálu,“ dodal šéf Logportu David Vais.
Pozemky v širším centru Prahy vlastnila od roku 2023 investiční společnost JSK Investments, kromě ní také Notino a další společníci. „Po velkém exitu z Packety se jedná o další realizovaný exit během dvou let a zároveň důležitý milník v rámci budování našeho investičního portfolia,“ uvedla k transakci Kijonková.
Podle zakladatelky Zásilkovny jde o lokalitu s obrovským potenciálem. „Jsme rádi, že se dostává do rukou investora, který ho dokáže naplno rozvíjet i do budoucna,“ dodala Kijonková.
Jak konkrétně budou noví majitelé pozemek přetvářet, je podle Veselé zatím předčasné předvídat. „Jsme teprve na začátku celého procesu,“ uvedla Veselá.