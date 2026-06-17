Komárek s Havrlantem chystají areál devíti průmyslových hal. Poslouží pro solární byznys i tepelná čerpadla
- U Brna vznikne další moderní průmyslový areál.
- Poptávka po plochách je podle investorů zajištěna.
- Investiční náklady by se měly pohybovat minimálně v nižších jednotkách miliard korun.
Realitní spolupráce podnikatelů Karla Komárka a Jakuba Havrlanta dostává jasnější obrysy. V portálu EIA jejich společný podnik RE PropCo II zveřejnil první investiční záměr na vybudování průmyslového parku u brněnského úseku D1. V Dolních Heršpicích by podle něho mělo vzniknout devět hal o celkové zastavěné ploše 7,8 hektaru.
Zástupci investorů, kteří oba vlastní polovinu podílu, nechali otázky redakce k projektu vzhledem k jeho rané fázi bez odpovědí. Několik podrobností však přináší oznámení zveřejněné v informačním systému EIA. Podstatné je, že záměr odpovídá platnému územnímu plánu Brna. Nyní je na řadě proces posuzování vlivů na životní prostředí, během něhož se bude zkoumat dopad stavby na okolí zejména z hlediska emisí, hluku a produkce odpadů. Firma proces zahájila v květnu. Až jím projekt úspěšně projde, čeká ho ještě stavební řízení. Zahájení výstavby dokument předpokládá v roce 2028, dokončení o dva roky později.
Energetika na prvním místě
Jména nájemníků nejsou známa. Z dokumentu však vyplývá, že investoři vsadili zejména na moderní energetiku. Významnou část hal tak podle plánu obsadí kompletace statisíců fotovoltaických panelů ročně, produkce desítek tisíc tepelných čerpadel a montáž chytrých elektroměrů. Zelený má být přitom park sám o sobě. Na všech halách budou střešní fotovoltaické elektrárny, které doplní velkokapacitní baterie vně i uvnitř budov.
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