Konec éry bez kontrol. Tachografy v dodávkách budou povinné, pokuty jsou drakonické
- Od července 2026 musí mít dodávky nad 2,5 tuny v mezinárodní dopravě digitální tachografy.
- Data se musí povinně stahovat každých 28 dní z karty řidiče a každých 90 dní z vozidla.
- Za nedodržení archivace nebo odpočinků hrozí likvidační pokuty až ve výši 2 milionů korun, píše Auto.cz.
Od 1. července 2026 se povinnost instalace a správy digitálních tachografů rozšiřuje i na lehká užitková vozidla nad 2,5 tuny v mezinárodní dopravě. Pro tisíce provozovatelů dodávek to znamená nutnost zavést přesný systém stahování a archivace dat, který se dosud týkal jen kamionové dopravy. Evropská silniční doprava tak stojí na prahu jedné z největších administrativních změn posledních let, přičemž toto datum je zlomovým bodem pro všechny majitele vozidel s hmotností od 2,5 do 3,5 tuny, kteří podnikají za hranicemi České republiky.
Změna vyplývající z evropského nařízení č. 581/2010 cílí na zvýšení bezpečnosti a narovnání podmínek na trhu. Pokud provozujete dodávky v režimu mezinárodní dopravy nebo kabotáže, tedy přepravy mezi dvěma místy v rámci jednoho státu prováděné zahraničním dopravcem, musíte svá vozidla povinně vybavit inteligentním tachografem druhé generace G2v2. Tato technika slouží k přesné evidenci dat a je nezbytnou podmínkou pro legální působení na evropských silnicích v rámci nových pravidel.
Nová legislativa s sebou nese přísné administrativní nároky, jejichž zanedbání je spojeno s vysokými finančními postihy. Za porušení předpisů hrozí u dopravních úřadů sankce až do výše 350 tisíc korun, a v případě zjištění nedostatků souvisejících se zákoníkem práce u řidičů se pokuta může vyšplhat až na dva miliony korun. Dopravci se proto musí včas připravit na archivaci dat a správné používání techniky, aby se těmto drakonickým postihům vyhnuli.
Klíčové lhůty, které nesmíte minout
Základním pilířem správy dat jsou dva časové údaje: 28 a 90 dní. Tyto lhůty vycházejí mj. z omezené kapacity paměti čipů, které po naplnění začnou staré záznamy automaticky přemazávat těmi novými.
Lhůta 28 dní (Karta řidiče): Osobní čipová karta řidiče má malou paměť. Data o jeho jízdě, přestávkách a odpočinku z ní musíte vyčíst do počítače nejpozději každých 28 kalendářních dnů. Pokud to nestihnete, nejstarší dny nenávratně zmizí a v evidenci vznikne „díra“, kterou úřady tvrdě trestají.
Lhůta 90 dní (Tachograf ve vozidle): Samotný přístroj v palubní desce auta má paměť větší, proto u něj legislativa dovoluje delší interval. Data z vozidla musíte stáhnout nejpozději každých 90 kalendářních dnů.
Pouhé „stažení a uložení“ souboru do počítače nestačí. Legislativa vyžaduje, aby dopravce data pravidelně vyhodnocoval a řešil případné přestupky řidičů. Bez specializovaného softwaru, který dokáže data interpretovat, nemá firma přehled o dodržování povinných přestávek a dob odpočinku, což je při kontrole zásadní přitěžující okolnost.
Metody stahování dat v praxi
Výběr technického řešení závisí na charakteru provozu a velikosti vozového parku. V zásadě lze stahování rozdělit do tří kategorií:
Manuální stahování: Provádí se pomocí přenosných stahovacích klíčů, které se fyzicky připojí k tachografu ve vozidle. Je to řešení vhodné pro menší firmy, kde se auta vracejí na základnu. Vyžaduje však disciplínu a přítomnost pověřené osoby u každého vozu.
Dálkové (automatické) stahování: Efektivnější metoda. Jednotka ve voze odesílá data přes GSM síť přímo do firemního softwaru. Odpadá nutnost přistavovat vozidlo do servisu či na základnu, což u mezinárodní dopravy šetří tisíce korun za pohonné hmoty a prostoje. Aktuálně jde např. o přístroj Download Box Remote G2v2.
Samoobslužné stanice: Ideální pro terminály a depa. Řidič při příchodu z jízdy sám vloží kartu do terminálu na zdi, který data bezpečně odešle na server.
Role podnikové karty a autorizace
K jakémukoliv legálnímu stažení dat z paměti tachografu je nezbytná karta podniku. Tu vydává Ministerstvo dopravy a slouží jako klíč, který odemkne přístup k datům konkrétního dopravce. V případě dálkového stahování musí být tato karta načtena v PC čtečce v kanceláři, aby mohl proběhnout proces autorizace na dálku.
Při nákupu veškerého vybavení je hlavní ověřit kompatibilitu se zmiňovaným standardem G2v2. Starší čtečky a klíče nemusí s novými chytrými tachografy korektně komunikovat. Doporučuje se také investovat do doplňků, které zvyšují stabilitu systému – od kvalitních propojovacích kabelů po ochranná pouzdra pro ruční techniku.
Je rozumné provést audit stávajícího vybavení a zvážit přechod na automatizované systémy, které eliminují lidskou chybu. Mnohé firmy navíc nabízejí rozšířené záruky s okamžitou výměnou kus za kus, což je v oboru s takto přísnými sankcemi nejlepší forma pojištění.