Penta založí realitní fond. Expanduje do Londýna či Berlína | e15.cz

Penta Real Estate hodlá zamířit na další nový trh, do evropského velkoměsta. Dospiva se dívá především do Německa, nevylučuje však ani Londýn. „Nepůjdeme někam s tím, že bychom na vstup měli třeba jen sto milionů eur. To nemá smysl. Zvažujeme vytvoření realitního fondu, který by nám díky penězům třetích stran pomohl zvýšit palebnou sílu,“ prozradil E15 miliardář Dospiva.

Rok 2023 pro investory nepatří právě k optimistickým, případné založení fondu a následná expanze by byly otázkou následujících let. Češi si oblíbili investice do nemovitostních fondů, které jim v minulých letech zajistily vysoké výnosy. Stejně jako se Penta rychle zařadila po bok největších developerů v Česku, i její fond by mohl hrát na tuzemském trhu velmi brzy hlavní roli.

Marek Dospiva, spolumajitel společnosti PentaAutor: Tomeš Michael / E15

Dospiva pro Magazín E15 potvrdil, že by skupina do fondu vložila své nejhodnotnější nemovitosti, především projekt nové Masaryčky s budovou od Zahy Hadid. Přibývat ale budou další. Penta chystá výstavbu na lukrativních pražských adresách, například na Vinohradech v místě zbouraného Transgasu nebo na takzvaném čtvrtém kvadrantu dejvického Kulaťáku, zastaví také okolí autobusového nádraží na Florenci, nevylučuje ani rozšíření žižkovského projektu Churchill Square a parcely má připravené i v Letňanech.

Do konce loňského roku investovala Penta v Česku i na Slovensku 850 milionů eur do výstavby bytů a dalších 1,2 miliardy do kanceláří, v přepočtu je to téměř 50 miliard korun. Dalších zhruba 25 miliard korun má připravených na investice do nemovitostí do konce roku 2025.

„Když jsem nastupoval, bylo nás tady na to pět šest. A opravdu jsem nečekal, že za patnáct let nás tu bude sto a budeme mít tolik rozjetých projektů,“ popisuje šéf české větve společnosti Penta Real Estate Petr Palička.

Investiční skupině Penta loni meziročně klesl čistý zisk o 15 procent na 11,6 miliardy korun. Je to druhý nejlepší výsledek v historii firmy od jejího založení v roce 1994. Tržby firem v portfoliu skupiny stouply o deset procent na 192 miliard korun, jak Penta oznámila v tiskové zprávě.

K celkovým výsledkům skupiny přispěly podle ní zejména firmy Dr.Max, Slovalco a Empik. Pozitivní vývoj zaznamenaly společnosti Penta Real Estate, Primabanka, Privatbanka a polský Iglotex. Penta loni do rozvoje svých společností a projektů investovala přes 19 miliard korun, o polovinu více než v roce 2021. Celková aktiva portfoliových firem se loni zvýšila o 79 miliard na 343 miliard korun.