Na dlouhý seznam prodejů přibyla další pražská nemovitost. Vítkova CPI stále hledá recept na nižší zadlužení
- Jedna z největších středoevropských realitních skupin už čtvrtým rokem pokračuje ve výprodejích.
- Skupina CPI Property Group se podle zjištění e15 zbavila kancelářské budovy Palmovka Business Centre.
- Klíčové metriky zadlužení skupiny se přesto nehýbou.
Realitní skupina CPI Property Group (CPIPG) opět zúžila své portfolio nemovitostí, když během letošního roku prodala nemovitosti za 542 milionů eur, tedy přes 13 miliard korun. Jednou z nich, o jejímž prodeji se dosud nevědělo, je i sedmipatrová administrativní budova s názvem Palmovka Business Centre. Dům, který nabízí celkem 4 200 metrů čtverečních kancelářských a maloobchodních prostor, tak nově rovným dílem vlastní podnikatel izraelského původu Ran Har-Tzvi a jeho maďarský fond MTH RE Fund Korlátolt Felelősségű Társaság. Podrobnosti transakce žádná ze stran neposkytla.
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