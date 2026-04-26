Nájmy v Česku dál rostou. Brno a Ostrava hlásí meziroční skok o desítky procent
- Nájemné ve velkých českých městech v prvním čtvrtletí meziročně rostlo, přičemž největší skoky v cenách zaznamenaly Brno a Ostrava.
- Trvalý tlak je patrný zejména u menších a modernějších bytů.
- I přes rostoucí nájmy zůstává vlastní bydlení na hypotéku stále výrazně dražší.
Nájemné v prvním čtvrtletí ve velkých českých městech meziročně i nadále rostlo, a to hlavně v menších a modernějších bytech. V nejvíce vyhledávaných bytech 2+kk se metr čtvereční průměrně pronajímal za 375 korun, meziročně o 3,3 procenta dráže. Nejvíce nájmy za rok zdražily v Brně a Ostravě. V Brně rostly ceny nájmů u větších bytů 3+kk a 3+1 o 17 a 19 procent. V Ostravě byl větší růst cen zaznamenán zejména u modernějších dispozic 1+kk a 3+kk, kde ceny meziročně vzrostly až o 18 procent u jednopokojových bytů a o 24 procent v třípokojových bytech. Vyplývá to z analýzy realitní platformy UlovDomov.cz.
V Praze se nájemné v prvním čtvrtletí meziročně zvýšilo o čtyři až 11 procent podle dispozice. Největší nárůst cen byl zaznamenán u nejmenších bytů 1+kk. V těch se metr čtvereční pronajímal za 544 Kč. U 2+kk ceny vzrostly o pět procent na 434 Kč a u 3+kk o čtyři procenta na 388 Kč za metr čtvereční. V Brně vzrostly ceny u menších a středních bytů ještě výrazněji. Například u 1+kk to bylo o 13 procent na 461 Kč za metr čtvereční a u 2+kk o 12 procent na 365 korun za část plochy.
Modelový byt 2+kk o 55 metrech čtverečních se tak podle analýzy v Praze pronajímal za zhruba 23.900 korun. V Brně stejná dispozice měsíčně stála přibližně 20 100 korun, v Ostravě 14.900 korun, v Olomouci 15 700 korun a v Plzni téměř 14.700 korun. Pronájem bytu 1+kk o 30 metrech čtverečních se v průměru pohyboval od zhruba 9000 korun v Ostravě do přibližně 16 300 korun v Praze. U bytů 3+kk o 80 metrech čtverečních nájemné činilo zhruba od 20 tisíc korun v Olomouci a 20 500 korun v Plzni po 31 tisíc korun v Praze.
Tlak na nájmy ve velkých městech
Novější a kvalitnější byty se v posledních letech většinou staví s kuchyňskými kouty, zatímco starší byty byly občas stavěny s oddělenou kuchyní. Proto z dat například také vyplývá, že nájmy v menších bytech 2+kk jsou měsíčně dražší než v o několik metrů větších 2+1. „Naše data potvrzují pokračující tlak na růst nájmů ve velkých městech, zejména u menších a modernějších bytů. Nejvyšší relativní nárůsty vidíme dlouhodobě v Brně a Ostravě, kde ceny u některých dispozic meziročně vzrostly o více než deset procent,“ uvedl Michal Hrbatý, ředitel UlovDomov.
Financování pořízení vlastního bydlení podle analýzy i v prvním čtvrtletí zůstalo podstatně nákladnější než platit nájem. V Praze a Brně stála splátka hypotéky u menších a středních bytů o 50 až 100 procent více než nájemné. Nejblíže k sobě má cena nájemného a splátky hypotéky v Ostravě, kde jsou úvěry na vlastní bydlení dražší jen o zhruba deset až 30 procent. V Plzni a Olomouci jsou pak úvěry na byty 1+kk oproti nájmu dražší o 20 procent, u větších bytů jsou ale v poměru k nájmu téměř dvojnásobné.
Meziroční zdražování nájmů evidují i jiné analýzy. Například podle dat platformy Bezrealitky.cz zdražily v prvním čtvrtletí meziročně o 13 procent. V mezičtvrtletním srovnání ale jejich ceny klesly o dvě procenta. Průměrně se tak metr čtvereční pronajímal za 365 korun. Podle platformy tak nabídkové ceny nájmů přestávají růst a začínají spíše stagnovat. Růst cen totiž začal narážet na limity domácností.