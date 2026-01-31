Práce, fitko i masáž pod jednou střechou. Flexibilních kanceláří přibývá, roste i zájem firem
- V loňském roce se v Praze otevřelo nejméně nových kanceláří za více než třicet let.
- Naopak se rozšiřuje nabídka takzvaných flexibilních kanceláří.
- Zájem ze strany o ně narůstá díky kvalitě služeb i možnosti změnit velikost potřebného prostoru.
V Praze byla loni dokončena stavba 26 600 metrů čtverečních nových kanceláří. Jde o nejmenší číslo od roku 1993, kdy se tato statistika začala vést. Vyplývá to z dat společnosti Prague Research Forum. Zároveň klesl i podíl prázdných prostor v metropoli, který aktuálně činí necelých šest procent.
Na pozadí omezené výstavby nových pracovních ploch i jejich dostupnosti narůstá nabídka takzvaných flexibilních kanceláří. Jedná se o servisované a kompletně vybavené prostory pro práci, v nichž si firma i jednotlivec může pronajmout tak velké místo, jaké potřebuje. Zpravidla jde tedy o službu, která kromě samotných kanceláří či zasedacích místností nabízí i doplňky jako fitness centrum, kavárny či masážní salón. Firmám tyto prostory umožňují pružně reagovat na jejich měnící se potřeby. Zájem o ně tak roste.
Spolu se zájmem roste i množství flexibilních řešení. V Praze aktuálně tvoří podle dat společnosti CBRE 3,6 procenta celkových prostor kanceláří. To představuje 142 tisíc metrů čtverečních administrativních ploch z celkových 3,94 milionu, který se momentálně v hlavním městě nachází. Ještě před pěti lety zde tento typ kanceláří zabíral jen asi dvě procenta.
Nové lokality
Mezi největší poskytovatele flexibilních kanceláří v Česku patří tuzemská firma Scott.Weber. V Praze, kde má celkem čtrnáct lokalit, je s 42procentním podílem, dokonce největší. Další prostor provozuje Scott.Weber také v Ostravě. Podle firmy jsou její kanceláře průměrně obsazené z téměř 92 procent a nové lokality typicky naplní během půl roku. I proto plánuje otevírat další. Na jaře to bude už čtvrté centrum v pražském Karlíně. V následujících letech plánuje zamířit i do Brna.
„Kanceláře dnes pro firmy nejsou už jenom otázkou lokality a metrů čtverečních. V éře hybridní práce se stává strategickým nástrojem pro podporu produktivity, budování firemní kultury a udržení talentů. Proto zaměstnavatelé hledají prostředí, které reálně zvyšuje kvalitu pracovního zážitku jejich zaměstnanců,“ říká zakladatel společnosti Scott.Weber Adam Zvada.
Stoupající zájem o flexibilní kanceláře pozoruje i nadnárodní skupina IWG, která v Česku provozuje celkem osmnáct prostorů v Praze, Brně a Ostravě. Dvanáct z nich funguje pod značkou Regus, čtyři pod názvem Spaces a jedna lokace jako Signature a HQ, přičemž každá značka nabízí trochu jiný koncept. Také IWG plánuje otevírat další prostory i v menších městech, přesné lokality, ale společnost zatím uveřejnit nechce.
„Česko je pro nás rostoucím trhem, jelikož společnosti všech velikostí zavádějí flexibilnější způsoby práce. Odklánějí se od dlouhodobých a drahých tradičních pronájmů nemovitostí a hledají agilnější a flexibilnější způsoby,“ vysvětluje mluvčí IWG Simon Condon.
Další společností provozující servisované kanceláře je například WorkLounge, která má v hlavním městě sedm prostor a navíc i jednu na Floridě v USA. „V horizontu pěti let cílíme v Praze na otevření dalších dvou až tří lokalit, které musí splňovat přísná kritéria z hlediska byznysového potenciálu i dostupnosti pro klienty. Co se týče regionálních měst, expanzi aktivně zvažujeme, nicméně jsme ve fázi pečlivých analýz trhu. Naší prioritou není bezhlavý souboj o nejvyšší počet poboček na trhu, ale budování kvalitní a provozně stabilní sítě,“ uvádí zakladatel a generální ředitel společnosti Lubomír Šilhavý.
I on pozoruje rostoucí zájem o prostory společnosti, které jsou podle něj téměř ze sta procent obsazené. „Zásadní posun vnímáme zejména ve flexibilitě, ale také v ekonomické rovině. Managementy firem se stále častěji vyhýbají vysokým počátečním investicím do vybavení vlastních prostor, ale také eliminacím budoucích rizik spojených s takzvaným reinstatementem, tedy povinností uvést prostory při odchodu do původního stavu, což bývá u tradičních nájmů extrémně nákladné,“ doplňuje Šilhavý.
Víc než jen coworking
Flexibilní kanceláře už dnes nepředstavují pouze takzvaný coworking, tedy prostor pro práci jednotlivců, ale primárně je využívají celé firmy. „Flexibilní kanceláře se stávají standardem i pro velké týmy, které řeší hybridní režim či škálování. Naším typickým klientem jsou firmy, 65 procent našich zákazníků u nás má přes dvacet pracovních míst. Coworking je pro nás okrajová záležitost a tvoří pouze tři procenta využití, v porovnání s flexibilními kancelářemi jde o zanedbatelný trend,“ komentuje Zvada.
Podle něj má navíc flexibilní kancelářský model velký potenciál do budoucna. Zvada předpokládá, že by do deseti let mohl tvořit dvacet až třicet celého tuzemského trhu s kancelářemi.
VIDEO: Prémiová snídaně, wellness či rooftop party. Lidi čekají od kanceláří víc než židli a stůl, říká Adam Zvada ze Scott.Weber v pořadu FLOW: