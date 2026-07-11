Zvrat v pádu solární skupiny Solek. Soud zrušil reorganizaci a zastal se drobných věřitelů
- Vrchní soud v Praze zrušil reorganizaci společnosti Solek Holding.
- Odvolací soud tak dal za pravdu stovkám drobných věřitelů.
- Přijde dlužník s novým návrhem?
Tisíce drobných věřitelů zkrachovalé solární společnosti Solek Holding dostaly šanci na větší uspokojení svých pohledávek. Vrchní soud v Praze zrušil rozhodnutí prvostupňového soudu ohledně schválení reorganizačního plánu padlého solárníka a jeho ozdravný proces se tak vrací na začátek. Rozhodnutí je vítězstvím pro advokáta Jakuba Jirovce, který v rámci odvolání zastupoval 249 drobných investorů, tedy zlomek z celkových zhruba čtyř tisíc.
V praxi to znamená, že Městský soud v Praze musí celý reorganizační plán prostudovat mnohem pečlivěji. Odvolacímu soudu totiž vadí, že prvoinstanční rozhodnutí nebylo dostatečně zdůvodněné. Nižší soud v něm podle něho pouze formálně konstatoval splnění zákonných podmínek, aniž by podrobně zkoumal, zda je plán reálný, spravedlivý a plně v souladu s insolvenčním zákonem.
Soud v tomto kontextu zmiňuje například podezřelé rozdělení věřitelů do skupin. Zatímco drobní nezajištění věřitelé, zejména držitelé dluhopisů, mají získat zpět pouze zhruba 1,3 procenta hodnoty svých pohledávek, u závazků k obřím věřitelům Gomanold a WOOD & Company Financial Services se má splatnost plné výše pouze odložit. Závazky vůči těmto dvěma věřitelům přitom činí přibližně 2,2 miliardy korun.
Soud má pochybnosti
„Odvolatelům lze dát za pravdu, že předložený plán vyvolává pochybnosti ve vztahu k zásadě rovného postavení věřitelů a jejich co nejvyššího uspokojení,“ píše se v usnesení.
Reorganizační plán nezajištěné pohledávky Gomanoldu a společnosti WOOD & Company Financial Services ponechává stranou a původ a způsob jejich uspokojení nikterak nepopisuje. U Gomanoldu dokonce píše, že „vyslovil souhlas s odlišnou (nižší) mírou uspokojení ve srovnání s ostatními nezajištěnými věřiteli“ ze skupiny drobných investorů. Gomanold má přitom plného uspokojení svých pohledávek dosáhnout už šest měsíců od účinnosti reorganizačního plánu.
Podle vrchního soudu tak není pravdou, že by reorganizační plán věřitele Gomanold jakkoliv znevýhodňoval. „Lze jen těžko uvěřit, že by věřitel Gomanold s takovým plánem souhlasil, pokud by neočekával výrazně vyšší plnění od dlužníka po účinnosti reorganizačního plánu,“ dodal.
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Pokud přitom k plnému uspokojení Gomanoldu dojde, „lze souhlasit s námitkou odvolatelů, že by veškeré břímě reorganizace nesli nespravedlivě pouze věřitelé z dluhopisů“, píše vrchní soud v rozhodnutí.
Není totiž jasné, z čeho by dlužník pohledávku Gomanoldu ve výši 1,4 miliardy korun hradil, když hodnota jeho majetku činí pouhých zhruba 83,4 milionu korun. Soud naráží na drobnými věřiteli kritizovaný znalecký posudek, který vytvořila společnost Equita Consulting pro insolvenční řízení. V něm většině projektů přisoudila nulovou hodnotu. Jak ale web e15 popsal na začátku července, nepřímá dceřiná společnost holdingu už prodala tři řecké bateriové projekty za desítky milionů korun a také dva solární projekty ve Španělsku. Znalecký posudek tím byl značně zpochybněn.
Věřitelé zkrachovalé společnosti Solek Holding v dubnu schválili reorganizační plán. Ten počítá se vstupem investiční firmy ENPO Group, která nabídla 30 milionů korun. Částku by si měli primárně rozdělit právě drobní nezajištění věřitelé.
Podobu schváleného reorganizačního plánu však tehdy výrazně ovlivnil zmíněný posudek firmy Equita Consulting. ENPO Group totiž původně plánovala při reorganizaci vložit do Soleku kapitálovou injekci minimálně 250 milionů korun s možností další investice až 500 milionů při zlepšení kondice firmy.
Redakce e15 se investora ENPO Group i dlužníka zeptala, zda budou reorganizační plán hájit, nebo se pokusí předložit nový a upravený návrh. Odpovědi však neposkytli. Mediální zástupkyně ENPO Group Radka Maurová pouze uvedla, že se společnost s rozhodnutím musí nejprve podrobně seznámit. Novinku v insolvenčním řízení nechtěli komentovat ani insolvenční správce Dominik Hart, ani Jiří Galvas ze společnosti Gomanold, ani právní zástupce drobných věřitelů Jakub Jirovec.