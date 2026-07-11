Podnikání v páru? Smlouvy podepisujte v době lásky, v krizi férovost nevymůžete, radí cukrářka Fabešová
- Podnikání v páru je podle cukrářky Ivety Fabešové vždy risk, ať už jde o životní partnery, nebo o přátele.
- Na jaře se podnikatelka rozhodla změnit nabídku zákusků a jak popisuje v rozhovoru pro pořad FLOW, šlo o náročnější proces, než si myslela. Sáhla si prý na psychické dno.
- Podnikatelka má v Praze dvě úspěšné pobočky cukráren a 40 zaměstnanců, další rozšiřování sítě neplánuje.
Podnikání v páru, ať už jde o manžele, partnery, nebo o nejlepší kamarády, je podle cukrářky Ivety Fabešové vždy risk. Rozvod ji před lety samotnou připravil o vybudované prostory kaváren a donutil ji začít znovu od nuly. Vzala si z toho ponaučení, kterých chyb se vyvarovat v byznysu.
Lidé podle ní do společného byznysu často vstupují s růžovými brýlemi a pocitem, že se jim krach vztahu vyhne. Když pak dojde na lámání chleba, chybějící papírové dohody dokážou zničit mnohaleté úsilí. Všem, kteří v podobném nastavení začínají, proto dává jednoznačnou radu: písemné smlouvy.
„Je potřeba mít podmínky vyrovnání dohodnuté nejen ústně, ale i písemně. Podepsané a orazítkované ze všech stran. Musíte přesně vědět, co budete dělat v případě, že se rozejdete, a jak si byznys vypořádáte. My ženy jsme v tomhle možná naivnější než muži,“ upozorňuje Fabešová.
FLOW: Ze dne na den jsem smazala celé menu, na nálepku drahé dorty jsem alergická, říká Iveta Fabešová
Klíčové je podle ní sepisovat smlouvy v momentě, kdy je vztah v pohodě. V rozhovoru po pořad FLOW připomíná, že v době hojnosti a lásky jsou obě strany nastaveny velkoryse, chtějí pro toho druhého to nejlepší a jsou ochotny dělat kompromisy. Výsledkem toho jsou férová pravidla.
Když Fabešová začínala s byznysem podruhé, už prý byla poučená, kterým chybám se vyhnout. Dnes vede tým 40 lidí a lidské vztahy staví na absolutní upřímnosti. Nemá čas ani energii na přetvářku. „Uvědomila jsem si, že největší hodnota nás všech je čas. A nechci jím plýtvat na lidi, kteří nedodržují pravidla,“ říká cukrářka, která vedle provozu kaváren a kurzů vaření aktuálně dokončuje novou cukrářskou knihu. Své dvě pražské pobočky prý nechce dál rozšiřovat, takhle jí to stačí k udržení kvality.
Radikální řez ve vitríně a psychické dno
Její byznys charakterizuje i odvaha riskovat: na jaře ze dne na den stáhla z nabídky kompletně všechny své úspěšné produkty. Měla pocit, že ji její dezerty už tolik nevystihují. Zároveň se chtěla vrátit k čistému řemeslu a práci s cukrářským sáčkem.
Změna menu se však ukázala jako extrémní, vše bylo náročnější, než čekala. Novinka pak vyvolala obrovské šílenství. „Jednu sobotu jsme vyrobili 1064 zákusků a ve čtyři odpoledne nebylo na pobočkách nic. Zažívala jsem, že po mně lidi uprostřed kaváren křičeli, že si hraju na luxus, a přitom nic nemám,“ vzpomíná. Jako matka dvou dětí prý využívala čas, kdy děti spaly. Tři měsíce jezdila do výroby na půl pátou ráno. „Sáhla jsem si na svoje fyzické i psychické dno. Večer jsem chodila domů s oteklýma rukama a měla chuť tam hodit bombu,“ přiznává otevřeně.
Kroku však nelituje. Trh změnu přijal a novými bestsellery se staly dezerty Šampaňské s hruškou, Pavlova a inovovaná Pistácie.
Jak zvládá práci s péčí o rodinu? A proč se už nechce rozšiřovat a budovat další pobočky? Podívejte se na celý rozhovor v pořadu FLOW, kde jsme témata probrali podrobně s cukrářkou Ivetou Fabešovou.