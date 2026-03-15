Instagram místo realitky. Češi vyrážejí za investičními byty do ciziny, láká je i rychlé flipování
- Češi stále častěji uvažují o nákupu nemovitostí v zahraničí, a to nejen pro rekreaci, ale kvůli investici.
- Vedle tradičních evropských destinací roste zájem také o vzdálenější trhy.
- Spolu s tím sílí i trend takzvaného flipování, tedy rychlého nákupu a přeprodeje nemovitosti se ziskem, a novou roli při hledání příležitostí hrají sociální sítě.
Češi se stále více rozhlížejí po nemovitostech za hranicemi a zájem roste jak o evropské destinace, tak o vzdálenější investiční trhy od Dubaje až po jihovýchodní Asii. Část investorů lákají například relativně levné domy v Itálii, Španělsku či Chorvatsku nebo pobídky tamních regionů, které se snaží přilákat nové obyvatele do vylidňujících se oblastí pomocí domů k rekonstrukci za symbolické částky nebo dotacemi v řádu desítek tisíc eur. Redakce e15 magazínu nedávno vybrala deset koutů světa, kde ceny bytů a domů v poslední době výrazně klesly.
Podle průzkumu Ipsos si nemovitost v zahraničí pořídilo zhruba pět procent investorů a další pětina o ní uvažuje. V některých zahraničních lokalitách se zároveň rozmáhá strategie známá jako flipování, tedy rychlý nákup a následný prodej nemovitosti se ziskem.
„Velmi dobře to vidíme na některých ostrovech v Indonésii, kde objekty stavíme. Jejich hodnota tam v posledních 3 letech vzrostla zhruba trojnásobně. To, že lidé objekt koupí a poměrně záhy ho prodají i za násobek původní ceny, se podle našich statistik stává zhruba ve 27 procentech případů,“ říká generální ředitel developerské společnosti Arya Properties Petr Hemerka. Na indonéských ostrovech ceny nemovitostí rostou díky rozvoji infrastruktury a turistického ruchu. Podle Hemerky mohou ceny na těchto trzích růst ještě několik let, což podporuje strategii flipování.
Vedle Indonésie přitahuje pozornost investorů také Dubaj. Tamní trh láká kombinací relativně dostupných cen, vysoké aktivity zahraničních kupců i možnosti krátkodobých pronájmů turistům. Některé byty lze v emirátu pořídit levněji než srovnatelné nemovitosti v Praze. Geopolitické napětí z posledních týdnů nicméně ukazuje, že investice do vzdálených realit mohou být stejně rychle ziskové jako rizikové.
Instagram jako nová realitní kancelář
Výraznou změnou oproti minulosti je způsob, jakým investoři nemovitosti hledají. Zatímco dříve hrály hlavní roli realitní kanceláře, specializované weby nebo osobní doporučení, dnes se část poptávky přesouvá na sociální sítě. „Možná to zní bláznivě, ale velká část prodejů začíná na Instagramu. Lidé už tam nehledají pouze inspiraci, ale také investiční příležitosti,“ uvedl Hemerka.
Tento trend potvrzují i akademické studie, podle kterých se sociální sítě stávají důležitým nástrojem realitního marketingu i rozhodování investorů. Výzkum z roku 2025 ukázal, že téměř 40 procent respondentů považuje realitní nabídky na sociálních sítích za významný faktor při nákupu nemovitosti s tím, že právě Instagram představuje nejvíc inspirativní kanál pro tento obsah.