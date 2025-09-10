Koleje jsou plné. Na kolik vyjde pronájem studentského bytu v Praze, Brně či Olomouci?
Kapacita vysokoškolských kolejí je stále nedostatečná. Ve většině měst je beznadějně vyčerpaná. Větší šanci koleje získat měli především první ročníky, školy jim dávají v rezervačním systému přednost. Část studentů ale preferuje bydlení v soukromí. To v některých městech může být dokonce levnější řešení, pokud studenti sdílejí náklady se svými spolubydlícími.
Například v Praze vychází podle statistik společnosti UlovDomov.cz byt kategorie 4+1 vyčleněný pro studenty na necelých 29 tisíc korun. Lůžko tak vyjde studenty v takovém bytě od 3 600 korun při předpokladu dvou studentů v pokoji. U bytu 2+1 v Brně pak vychází lůžko na necelých 4 500 tisíce korun.
Ve velkých městech je stále kapacita kolejí nedostatečná. Například v Olomouci meziročně klesla o 300 lůžek v souvislosti s rekonstrukcí části kolejního kampusu. „Chybějící lůžka jsme se snažili alespoň částečně nahradit navýšením kapacit na pokojích v jiných kolejních budovách,“ uvedl tiskový mluvčí Univerzity Palackého Egon Havrlant. Celkem má škola kapacitu 4600 lůžek.
Škola rezervace otevírá na jaře pro stávající ubytované. Poté se rezervační systém otevře pro všechny zájemce s výjimkou studentů nastupujících do prvních ročníků. Zhruba od poloviny května do začátku srpna je kapacita cca 1000 lůžek vyhrazena pouze pro první ročníky. Od srpna jsou zbylá volná lůžka k dispozici všem studentům. „Zájem studentů o ubytování na kolejích je dlouhodobě vysoký a v posledních letech spíše narůstá,“ uvedl Havrlant.
Podobně jako v Olomouci má i Masarykova univerzita pro studenty k dispozici celkem 4 034 lůžek, což je zhruba o 600 víc než loni díky generální rekonstrukcí koleje Kounicova. Opravy vyšly školu na 200 milionů a ve střednědobém horizontu škola plánuje výstavbu nového kolejního areálu v oblasti Univerzitního kampusu Bohunice, a rovněž výstavbu nových kapacit v rámci areálu Vinařská. Tím by se počet volných míst na kolejích zvýšil na 5 tisíc lůžek.
Určitou vyčleněnou kapacitu mají v Brně i pro studenty prvních ročníků. „Kapacitu pro tuto skupinu studentů se snažíme pravidelně každoročně navyšovat. Aktuálně je to jediná skupina studentů, kde evidujeme převis poptávky nad nabídkou našich kapacitních možností, v této chvíli jde konkrétně o 98 osob. Jde o běžný jev v tomto období,“ uvedl mluvčí univerzity Radim Sajbot. Škola neúspěšné žadatele o koleje dává do pořadníku. Loni nakonec všichni, kteří vyčkali, ubytování na kolejích v posledním akademickém roce získali. „Podobnou situaci očekáváme i letos, tedy že nakonec zvládneme uspokojit všechny, jejichž zájem o ubytování na kolejích přetrvá,“ uvedl mluvčí univerzity Radim Sajbot.
Plno mají v Ostravě, kde škola nabízí 25000 lůžek, rezervace má plné také Karlova Univerzita. Letos nabízí více než 11 000 lůžek. V akademickém roce 2024/2025 navýšila ubytovací kapacitu o 82 lůžek.
Kdo se nevejde na koleje, hledá ubytování v soukromí. Přitom nutně nemusí platit, že toto ubytování musí být nákladnější. Platí to samozřejmě v případech, kdy studenti sdílejí náklady na byt s jinými spolubydlícími. Například v Brně podle statistik společnosti UlovDomov.cz vyjde byt kategorie 2+1 vyčleněný pro studenty na necelých 18 000 korun. „Pokud počítáme s dvěma studenty v jednom pokoji, vychází nájemné u této nejběžnější dispozice kolem 4 500 korun měsíčně, což se i při započtení energií kolejím v podstatě vyrovná. U bytů s více pokoji pak náklady na lůžko dále klesají,“ uvedl Michal Hrbatý, CEO společnosti UlovDomov.cz.
Tabulka: Ceny studentských pronájmů
|Město
|Dispozice
|Cena
|Cena za metr čtvereční
|Cena za lůžko
|Brno
|2+1
|17 894 korun
|339 korun
|4 472 korun
|Brno
|3+1
|20 878 korun
|293 korun
|3 480 korun
|Brno
|4+1
|25 167 korun
|285 korun
|3 146 korun
|Olomouc
|2+1
|15 991 korun
|273 korun
|3 998 korun
|Olomouc
|3+1
|16 683 korun
|250 korun
|2 781 korun
|Olomouc
|4+1
|23 000 korun
|190 korun
|2 875 korun
|Ostrava
|2+1
|11 080 korun
|208 korun
|2 770 korun
|Praha
|2+1
|20 766 korun
|406 korun
|5 192 korun
|Praha
|3+1
|25 308 korun
|342 korun
|4 218 korun
|Praha
|4+1
|28 840 korun
|322 korun
|3 605 korun