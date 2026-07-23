V Praze se začnou stavět první městské byty. Mají obnovit rozprodaný bytový fond a být dostupné
- Pražská developerská společnost získala své vůbec první stavební povolení.
- Stavět se začne v páté městské části.
- Cílem je vznik šesti až osmi tisíc městských bytů.
V devadesátých letech se bytový fond hlavního města rozprodával, teď se městské bydlení začíná zase stavět. Pražská developerská společnost (PDS), která má výstavbu městských bytů na starosti, obdržela svoje vůbec první stavební povolení. Může tak začít stavět projekt s názvem Nový Zlíchov.
V katastru městské části Prahy 5, v sousedství vilové zástavby u Děvínského vrchu, vznikne projekt podle architektonického návrhu studia Kava. Na městském pozemku o rozloze dvou tisíc metrů čtverečních bude 22 bytových jednotek a Praha předpokládá, že byty uvnitř připadnou zejména rodinám s dětmi. Ty by v městském prostředí měly platit nižší nájem, než je ten tržní.
Dvouleté čekání
Povolovací řízení Nového Zlíchova zabralo dva roky, trvalo od června 2024 do letošního července. Nyní bude následovat předání projektu městskému odboru investic, ten připraví prováděcí dokumentaci a vypíše zadávací řízení na dodavatele. Stavba potrvá 18 až 24 měsíců, což znamená, že do dvou let by měl dům stát.
Cílem Pražské developerské společnosti je obnovit pražský bytový fond. Ještě v devadesátých letech byl bohatý, postupně ale došlo k privatizaci a v městském majetku zůstalo minimum bytů. Problém nastal s narůstajícími cenami bytů, a tím pádem i s jejich nedostupností. Město je nemohlo nabídnout ani profesím, které potřebuje, jako jsou lékaři, hasiči či učitelé, ale ani slabším skupinám, jako jsou například samoživitelé.
„Výstavba městských bytů v Praze od roku 1991 trvale klesala a v roce 2008 se zastavila úplně. Až 99 procent bytů postavených od roku 1995 je dílem soukromého sektoru. Dnes panuje politická shoda na tom, že je potřeba městskou bytovou výstavbu v podobě městského nájemního bydlení oživit a přispět tak k uspokojení poptávky po dostupném bydlení v české metropoli,“ líčí radní pro územní rozvoj Petr Hlaváček. Kromě zajištění dostupných bytů je ale cílem také zhodnocení městského majetku.
PDS vznikla v roce 2020 jako příspěvková organizace hlavního města. Na starost má asi 900 tisíc metrů čtverečních pozemků, na nichž chce v horizontu deseti let vystavět šest až osm tisíc bytů. Nový Zlíchov je první. Ve fázi územního rozhodnutí je ale také první etapa projektu v Dolních Počernicích, kde by mělo vzniknout až 270 bytů.
Kromě toho chce PDS stavět také na Andělu, Palmovce, Nových Dvorech, Černém Mostě, ve Vršovicích či v Libni.