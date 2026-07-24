Tykačova Sev.en Global Investments je zpět v zisku. Vydělala téměř miliardu, táhly ji ocelárny a energetika
- Tykačova zahraniční skupina Sev.en Global Investments se po předloňské ztrátě vrátila do čistého zisku devíti set milionů korun.
- K výborným výsledkům jí pomohly hlavně nové nákupy oceláren a vyšší výkon energetických aktiv.
- Skupina zároveň postupně ustupuje od těžby uhlí a pokračuje v masivní expanzi do ropného průmyslu v USA.
Skupina Sev.en Global Investments (SGI) českého miliardáře Pavla Tykače loni zaznamenala čistý zisk 38 milionů eur (zhruba 930 milionů korun). Polepšila si tak z předloňské ztráty 52 milionů eur (1,26 miliardy korun). Na téměř dvojnásobek vzrostl také provozní zisk EBITDA, který činil 436 milionů eur (kolem 11 miliard korun). Tržby stouply na 2,95 miliardy eur (přibližně 73 miliardy korun). Sev.en Global Investments o tom dnes informovala.
Na hospodaření skupiny se loni podílely mimo jiné i nové akvizice. S nimi se celková hodnota aktiv zvýšila meziročně o 44 procent na 3,6 miliardy eur (zhruba 86 miliard korun). Šlo především o nákup ocelářských společností 7 Steel UK a 7 Steel Nordic a navýšení podílu v australské elektrárně Callide C na 50 procent. Novými akvizicemi tak skupina pokračovala v plánovaném rozšiřování portfolia. Kromě nových akvizic pomohlo také zlepšení výkonnosti některých stávajících aktiv, zejména australské elektrárny Delta.
Rok 2025 tak skupina hodnotila jako přelomový. „Úspěšně jsme dokončili řadu strategických kroků, které budou formovat naše podnikání v dalších letech. I s rozsáhlými akvizicemi a významnými investicemi se nám podařilo dosáhnout čistého zisku téměř miliardy korun, a přitom udržet konzervativní úroveň zadlužení a silnou likviditu. Zároveň náš silný apetit pro další investice přetrvává,“ uvedl finanční ředitel Sev.en Global Investments Zdeněk Čihák.
Hlavní zdroj byla výroba elektřiny
Hlavním zdrojem výnosů Sev.en Global Investments byla loni výroba elektřiny, která se na celkových tržbách podílela ze 41 procent. Nově pořízené společnosti zabývající se produkcí cirkulární oceli si zajistily na tržbách čtvrtinový podíl.
Naopak nižší podíl na celkových výnosech zaznamenala meziročně těžba uhlí, u metalurgického uhlí klesly o 27 procent a termálního uhlí o 13 procent. Podle SGI to odráží vývoj komoditních cyklů, které se drží druhý rok po sobě dole, i snahu společnosti postupně diverzifikovat podnikatelské sektory mimo uhelno-těžební segment.
„Ceny metalurgického uhlí v USA a v atlantickém regionu zůstávají pod tlakem v důsledku nízké poptávky a omezeného prostoru pro výraznější krátkodobé oživení. Proto výrazně rozšiřujeme portfolio o nové energetické a průmyslové aktivity a význam těžby uhlí bude v rámci skupiny i nadále klesat,“ podotkl Čihák.
V expanzi pokračuje Sev.en Global Investments i letos, kdy dokončila nákup ropných vrtů v americkém Texasu. Pod hlavičkou Sev.en US Resources a značkou Perun Energy už zprovoznila první novou vrtnou soustavu a do konce léta by měla spustit i druhou soustavu. Do konce roku tak chce firma rozšířit stávající těžbu o 14 nových ropných vrtů.
Skupina Sev.en Global Investments řídí všechny zahraniční investice skupiny Sev.en. Kromě tradiční energetiky a těžby se zaměřuje i na další odvětví jako ocelářství, těžba nerostných surovin a produkce organických hnojiv.