Praha koupí zhruba za 3,5 miliardy korun od Komerční banky (KB) společnost VN 42, která vlastní kancelářskou budovu na rohu Václavského náměstí a Štěpánské ulice. Schválili to městští radní. Magistrát plánuje do budovy přestěhovat úředníky ze Škodova paláce v Jungmannově ulici, kde je do konce března 2028 v pronájmu.