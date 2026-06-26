Šestimiliardový projekt UDI Group na Smíchově získal povolení pro objekt A
Developerská skupina UDI Group získala stavební povolení pro druhou budovu rezidenčního projektu SIDE Smíchov Living.
Výstavba objektu s převážně menšími byty má odstartovat ve druhém čtvrtletí roku 2027.
Celková investice do nové čtvrti na místě smíchovského brownfieldu dosáhne téměř šesti miliard korun.
Developerská skupina UDI Group získala stavební povolení pro druhou budovu (objekt A) svého rezidenčního projektu SIDE Smíchov Living v Praze 5. Výstavba této části má začít ve druhém čtvrtletí roku 2027. Celkové investice do nového komplexu, který roste na místě bývalého brownfieldu mezi ulicemi Strakonická a Nádražní, mají dosáhnout téměř šesti miliard korun.
Projekt, dříve označovaný jako Vltava Meadows, bude po dokončení zahrnovat přibližně tisíc bytů, komerční prostory pro obchody a služby a veřejnou zeleň. Celková hrubá podlažní plocha celého komplexu činí necelých 58 tisíc metrů čtverečních.
Aktuálně povolený objekt A je koncipován jako průchozí blok o čtyřech sekcích se samostatnými vstupy z vnitrobloku. Budova bude mít devět nadzemních a jedno podzemní podlaží, přičemž nabídne převážně menší byty o dispozicích 1+kk a 2+kk.
„Získání stavebního povolení pro objekt A našeho projektu SIDE Smíchov Living navazuje na již získané povolení pro budovu B a potvrzuje, že se projekt posouvá podle plánu do realizační fáze. V průběhu letošního roku očekáváme také povolení pro třetí objekt, což nám umožní pokračovat v postupném rozvoji celé nové čtvrti na Smíchově,“ říká Tomáš Kaluš, ředitel UDI Group pro Českou republiku.
Realizace celého komplexu SIDE Smíchov Living je rozdělena do tří etap. Dokončení té první developer plánuje na přelom let 2028 a 2029. Předprodej prvních bytových jednotek v projektu byl spuštěn na začátku května letošního roku.