Penta chce proměnit Budějovickou. U metra by mohly vzniknout výškové budovy
- Budějovickou čeká velká přestavba s bydlením, službami a novými veřejnými prostory.
- O podobu území se utká osm českých a zahraničních architektonických týmů.
- Soutěž prověří i výškové budovy, stavba má začít v roce 2029.
Okolí stanice metra Budějovická čeká jedna z nejvýraznějších proměn v jižní části Prahy. Společnosti Penta Real Estate a DBK Praha vyhlásily mezinárodní urbanisticko-architektonickou soutěž Nová Budějárna, která má určit budoucí podobu dnes roztříštěného území mezi ulicemi Budějovická, Olbrachtova, Poláčkova a Antala Staška. Součástí zadání je i prověření výškových budov.
Do soutěže bylo pozváno osm architektonických týmů, tři české a pět zahraničních. Tuzemskou scénu zastupují A8000, Pavel Hnilička Architects+Planners a UNIT architekti. Ze zahraničí se zapojí dánské studio COBE, francouzské Hamonic + Masson & Associés, španělské GINA Barcelona Architects, kancelář ADEPT působící v Dánsku a Německu a britsko-irské studio Howells.
Soutěž se týká území o rozloze zhruba 40 tisíc metrů čtverečních v jednom z největších dopravních uzlů Prahy. Podle zadavatelů má dnešní obtížně prostupný prostor nahradit živé městské centrum s převažující funkcí bydlení, veřejnými prostranstvími, zelení a rozšířenou nabídkou služeb obchodního centra DBK.
„Budějovická je jedním z nejvýznamnějších center jižní části Prahy a zároveň místem s mimořádným rozvojovým potenciálem. Patří navíc k několika málo lokalitám v Praze, kde je možné prověřovat výškové budovy,“ uvedl náměstek primátora pro územní a strategický rozvoj Petr Hlaváček.
Právě možnost výškové zástavby je jedním z nejcitlivějších bodů celého projektu. Šéf Penta Real Estate David Musil uvedl, že do blízkosti metra v širším centru Prahy podle něj výškové budovy patří. Developer by rád v Praze navázal na zkušenosti z Bratislavy a Londýna. Jako možné místo pro výškovou budovu zmínil někdejší centrálu České spořitelny z devadesátých let v ulici Olbrachtova.
Součástí budoucí podoby území má zůstat obchodní dům DBK, který funguje více než čtyřicet let a podle zadavatelů tvoří důležitou součást identity Budějovické. Architekti budou hledat způsob, jak jej zapojit do nové urbanistické struktury a propojit s další výstavbou.
Do přípravy zadání se zapojila také městská část Praha 4 a veřejnost. Obyvatelé mohli předat podněty týkající se dopravy, zeleně, bezpečnosti, veřejných prostranství nebo občanské vybavenosti. Podle starosty Prahy 4 Ondřeje Kubína bude budoucí podoba Budějovické zásadní pro každodenní život obyvatel městské části.
Soutěž má potvrzení České komory architektů a proběhne formou dvoufázového soutěžního workshopu. První koncepty mají být odevzdány na konci léta, čtyři nejlepší týmy následně postoupí do druhé fáze. Vítězný návrh má být znám na konci roku 2026. Zahájení stavby zadavatelé směřují na rok 2029.