Soumrak českých kanceláří. Stavebníci žádají desítky procent navíc, developeři rezignují | e15.cz

Stavebníci aktuálně promítají své obavy do masivních inflačních doložek ke stavbám plánovaným v nejbližších letech.

Nabídka komerčních nemovitostí může v příštích letech dramaticky poklesnout. Důvodem je sice slábnoucí, ale stále vytrvalá česká inflace nutící stavebníky pojistit si svůj budoucí byznys. Ti aktuálně promítají své obavy do masivních inflačních doložek ke stavbám plánovaným v nejbližších letech. To ovšem bortí plány developerů, kterým nevychází ekonomika staveb a raději brzdí své projekty na jejich budoucí výstavbu. Tváří v tvář až dvacetiprocentním inflačním doložkám stavebních firem v kombinaci s nejistotou o vývoji ekonomiky developeři raději stojí stranou a sondují, co bude dál.