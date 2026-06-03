Tolik bytů se v Praze ještě nikdy nestavělo. Rekordní počet šokuje, pořád ale nestačí
- V Praze je v přípravě rekordních 157 tisíc nových bytů.
- Nedostatečná výstavba dál tlačí ceny bydlení vzhůru.
- Developeři varují před odkládáním projektů kvůli drahým stavebním pracím.
V Praze je ve výstavbě zhruba 157 tisíc bytů, to je oproti prvnímu pololetí loňského roku o 8 tisíc více. Jedná se tak o doposud rekordní počet. Připravované nové byty by měly vznikat hlavně v Praze 4, 5 a 9, tedy v městských částech s největšími rozvojovými plochami a brownfieldy.
Naopak v centru města je prostor pro novou výstavbu omezený. Vyplývá to z dat největšího českého rezidenčního developera Central Group.
Nabídka stále nepokrývá poptávku
I přes vysoké číslo připravovaných bytů se je podle šéfa Central Group Dušana Kunovského kvůli pomalému povolování nedaří dodávat na trh včas. Nabídka proto dál nepokrývá poptávku, což vede ke zvyšování cen a zhoršení dostupnosti bydlení. Větší a rychlejší výstavbě by ale mohly pomoci schválený územní plán Prahy a projednávaná novela stavebního zákona.
Situaci na trhu s byty pak podle Kunovského zhoršují také vysoké ceny stavebních prací a materiálů. Ceny stavebních dodávek vzrostly za dva roky o 27 procent, což výrazně ztěžuje zahajování nových projektů. Central Group na konci loňského roku odložil zahájení výstavby zhruba 2 tisíc bytů.
"Rozestavěné stavby se ale postupně dokončí a nových zakázek bude ubývat. Ceny stavebních dodávek proto logicky musí klesnout. Jinak budou investoři nuceni nové projekty dál ve velkém odkládat. A současný boom rychle vystřídá útlum," dodal Kunovský.
Central Group má v Praze rozestavěných přes 3 tisíce bytů v hodnotě přes 25 miliard korun. Letos firma plánuje dostavět 1 600 bytů. Odložené projekty je připravena spustit ve chvíli, kdy se trh stabilizuje a ceny stavebních dodávek klesnou.
Pomohl nový Metropolitní plán
Současně společnost v Praze připravuje přes 40 tisíc bytů ve zhruba 60 lokalitách. I letos jedná v návaznosti na schválený metropolitní plán o nákupu nových pozemků. Územní plán je klíčovým dokumentem, který určuje, kde se ve městě smí stavět a v jakém rozsahu. Současný pražský plán platí od roku 1999 a beze změny zákona může platit maximálně do konce roku 2028. Dokument nahradí nový územní plán, který zastupitelstvo schválilo minulý týden.
Byty v pražských developerských projektech se podle analýzy developerských firem Central Group, Skanska Residential a Trigema v prvním čtvrtletí nabízely za 182 311 korun za metr čtvereční. Mezičtvrtletně jejich cena vzrostla o 2,6 procenta a meziročně asi o devět procent. Průměrná cena byla 11,7 milionu Kč.
Prodejní ceny pak byly o necelých 5 tisíc korun za metr čtvereční nižší, i tak ale oproti prvnímu čtvrtletí loňského roku vzrostly o více než 11 procent. V obou případech se jednalo o nová maxima. Starší byty v hlavním městě se prodávaly o více než 20 tisíc korun za metr čtvereční levněji.