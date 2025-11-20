V mládí jsem ležel několik dní v kómatu, smrti se nebojím, vzpomíná podnikatel Stuchlík
Životní krize i syndrom vyhoření, dvě záležitosti, které přiměly podnikatele Petra Stuchlíka přehodnotit život. Léčil se i chůzí. Prošel dvě delší pouti, které mu pomohly v životě zpomalit. Úspěšný podnikatel má za sebou i zkušenosti s vážnou nemocí, kvůli které skončil v nejhorším momentu i v kómatu. O svém příběhu se rozpovídal ve speciálu pořadu FLOW Navzdory osudu. V této čtyřdílné sérii zpovídáme osobnosti, které v životě překonaly různé těžkosti a mohou dnes inspirovat ostatní.
Úspěšný podnikatel Petr Stuchlík v jeden moment svého života pochopil, že se musí zastavit a najít nový smysl života. Stal se z něj poutník a za sebou má už dvě dlouhé poutní trasy. Tu zatím poslední absolvoval letos v létě. Na cestách strávil zhruba čtyři měsíce a ušel dva tisíce kilometrů – putoval od Alp přes Pyreneje až k Atlantiku v Portugalsku. Po celou dobu své cesty byl ale online a řídil svůj byznys.
„Jak moc mě mé poutní cesty změnily, se ukáže až časem. Nevěřím na zásadní změny. Ale může se stát, že se setkáte s nějakým tragickým okamžikem, který člověka změní z hodiny na hodinu,“ myslí si.
Blízké setkání se smrtí
Petr Stuchlík pochází ze Zlína. Oba jeho rodiče pracovali v IT, proto byl jedním z prvních, kdo se dostal k internetu, začal s ním už v roce 1992. „To bylo velké životní štěstí. Člověk musí umět reagovat na příležitosti. Řekl bych, že jsem oportunista, i když toto označení bývá vnímáno negativně,“ říká.
Po studiích na gymnáziu byl kvůli atypickým projevům celiakie hospitalizován. V kómatu byl deset dní. „Co jsem si z kómatu odnesl, je, že umírání je vlastně ve své konečné fázi docela příjemné. Smrti se nebojím,“ vzpomíná Stuchlík na těžkou životní chvíli.
Stuchlík nemoc překonal a dostal se na VŠE. Ještě při studiích založil s partnerem své spolužačky FinCentrum – finančně poradenskou společnost, která měla v době jeho odchodu v roce 2018 obrat 1,6 miliardy. Poté šel do médií a stal se ředitelem obchodního oddělení iDNES.
Pestrá kariéra
V průběhu života si prošel také krátkým angažmá v politice, za což si vysloužil kritiku od okolí, a ovlivnilo to i jeho byznys. Nyní má několik úspěšných projektů; mimo jiné je spoluvlastníkem algoritmického investičního fondu Quant či pánského zakázkového krejčovství Le Premier. Kromě toho mu patří soutěž Banka roku a ceny klasické hudby Classic Prague Awards a věnuje se také svému projektu Corrency.
V roce 2024 cítil potřebu něco změnit. „V mém případě jsou věci, které ve vás zkrátka musí dozrát. Řekl jsem si, že začnu plánovat dlouhou poutní cestu. Jednou večer jsem si koupil letenky, rezervoval hotel a pak už to jelo,“ říká. Zpětně to hodnotí tak, že prožíval krizi středního věku a potýkal se se syndromem vyhoření. Změna k lepšímu nezačala po samotné pouti, ale už rozhodnutím, že se na ni vydá. „Jedna z věcí, ke kterým jsem dospěl, je, že musím své aktivity osekat. Musím zpomalit, abych mohl normálně fungovat. Nejen prací živ je člověk,“ uvádí.
