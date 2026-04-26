Valorizace důchodů poprvé výrazněji posílí. Mladých lidí bez práce přibývá
- Valorizace důchodů poprvé výrazněji posílí za tři roky, odhaduje Juchelka. Odborníci to potvrzují.
- Mladých lidí bez práce přibývá, nejvíce v Praze. Na vině není jen umělá inteligence.
- Letoví dispečeři vydělali na aerolinkách půl miliardy, Babišově vládě navrhují tučnou dividendu.
Přečtěte si nejzajímavější články uplynulého týdne.
Valorizace důchodů poprvé výrazněji posílí za tři roky, odhaduje Juchelka. Odborníci to potvrzují
- I když upravené paragrafy mají začít platit od ledna 2028, stávající valorizační mechanismus podstatnější zvýšení důchodů od tohoto data neumožňuje.
- Podle rezortu práce si valorizace penzí v lednu 2029 vyžádá navíc dvě miliardy korun, částka však bude postupně narůstat.
- Příští rok se přilepšení dočkají jen starší senioři.
Mladých lidí bez práce přibývá, nejvíce v Praze. Na vině není jen umělá inteligence
- V Česku přibývá absolventů, kteří jsou nezaměstnaní a hledají pracovní uplatnění.
- Často se uvádí, že jejich práci nahrazuje umělá inteligence (AI), není to ale zdaleka jediný důvod.
- Nejvýraznější je nárůst v Praze, která se může vydat po stopách Londýna, z něhož se stalo město, kde se mladým žije těžce.
Letoví dispečeři vydělali na aerolinkách půl miliardy, Babišově vládě navrhují tučnou dividendu
- Řízení letového provozu těží z houstnoucího provozu nad Českem.
- Státní podnik loni vydělal téměř půl miliardy korun.
- Ministerstvu dopravy navrhne odvod ve výši sto milionů.
VIDEO: Temu hraje se zákazníky nechutnou hru, na podzim nás čeká další inflační vlna, predikuje šéf Slevomatu Braverman
FLOW: Temu hraje se zákazníky nechutnou hru, na podzim nás čeká další inflační vlna, predikuje šéf Slevomatu Braverman • e15
Stát inkasuje stovky miliard ze skrytých odvodů. Juchelka otevírá spor o neviditelné peníze z práce
- Česko má druhé nejvyšší sociální odvody v zemích OECD, které tvoří přes 25 procent celkových nákladů na práci.
- Ministerstvo práce pod vedením Alše Juchelky chystá nová pravidla pro digitální platformy a potírání švarcsystému.
- Sociální pojištění je největším příjmem státu a v letošním roce má do rozpočtu přinést rekordních 867 miliard korun.