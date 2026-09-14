Slavné firmy řežou do živého. Volkswagen, Meta i Amazon ruší desítky tisíc pracovních míst
- Rostoucí náklady na energie i zaměstnance, sílící čínská konkurence a nová americká cla. Pro evropské automobilky jde o smrtící kombinaci.
- Na zaměstnance velkých technologických firem zase dopadá překotný rozvoj umělé inteligence.
- Masivní propouštění oznámilo v posledních měsících několik významných společností.
Továrna Volkswagenu v Dolním Sasku. |
Krize ve Volkswagenu
Největší evropská automobilka plánuje v příštích letech propustit po celém světě až 100 tisíc lidí. Z toho zhruba polovinu v mateřském Německu. Vyplývá to z nově schváleného plánu transformace společnosti, jehož cílem je zvýšení efektivity a konkurenceschopnosti.
Koncern má v Německu 14 továren, v deseti z nich vyrábí volkswageny. Uzavření hrozí čtyřem závodům, už loni v prosinci firma ukončila provoz v Drážďanech. Bylo to poprvé v 88leté historii, kdy Volkswagen doma uzavřel svou továrnu.
V Německu zaměstnává přes 280 tisíc lidí. Po celém světě má přes stovku závodů a přibližně 663 tisíc zaměstnanců. Součástí koncernu je i česká Škoda Auto. Ta uvedla, že restrukturalizační plán na ni přímý dopad nemá. Může však ovlivnit některé navázané firmy včetně dodavatelů v Česku.
Porsche vsadilo na elektřinu
Výroba elektromobilu Porsche Taycan v německém Stuttgartu. |
Potíže má i výrobce luxusních sportovních vozů Porsche, další součást koncernu Volkswagen. V létě oznámilo zrušení zhruba 4 tisíce pracovních míst, následně přidalo dalších 5 tisíc a podle německých médií ještě nejde o konečné číslo.
Firma škrtá mezi manažery i v administrativě, ale přehodnocuje také třetinu pozic ve vývojovém centru. Skončilo také několik tisíc externích pracovníků a další místa zmizí uzavřením tří dceřiných firem.
Ještě před dvěma lety přitom bylo Porsche nejziskovější automobilkou světa. A zatímco mateřský koncern už řešil problémy a většina jeho značek se potýkala s poklesem prodeje, Porsche mělo provozní marži až 18 procent.
Porsche utrpělo hlavně v Číně, která pro něj byla druhým největším trhem po USA. Číňané ale stále častěji volí domácí luxusní značky, které nabízejí podobný komfort za zlomek ceny. Druhou ranou byla nová cla zavedená americkým prezidentem Donaldem Trumpem. A třetím důvodem byl nepovedený přechod automobilky k elektromobilitě, což se však u zákazníků nesetkalo s pochopením. Zisk z prodeje elektromobilů je navíc výrazně nižší než u aut se spalovacím motorem.
Dobrovolné odchody v BMW i Mercedesu
Zájem o BMW v Číně padá. |
Problémy mají ale prakticky všechny tradiční německé automobilky. Zhruba polovina z 84 tisíc stálých zaměstnanců BMW v Německu dostala nabídku na dobrovolný odchod. Do konce příštího roku chce firma zrušit 8 tisíc pracovních míst.
Také BMW trápí nižší marže u elektromobilů, americká cla a silná konkurence z Číny spolu se stagnací tamní ekonomiky. Zájem o její vozy v Číně byl loni nejnižší za posledních osm let a dál klesá.
Kvůli snížení nákladů BMW loni přesunulo část výroby do nového závodu v Maďarsku. Svůj podnik tam ze stejného důvodu rozšířil také Mercedes-Benz, který letos slaví 100 let své existence a stejně jako BMW už spustil program dobrovolného odchodu zaměstnanců.
AI mění Metu
Šéf firmy Meta Mark Zuckerberg |
Další významné firmy reagují propouštěním na prudký rozvoj umělé inteligence. Americká společnost Meta uskutečnila na jaře první vlnu a další chystá. Šéf firmy Mark Zuckerberg investuje do AI stovky miliard dolarů a mění fungování společnosti tak, aby byla efektivnější. Přispět k tomu mají právě i nástroje AI.
Vlastník Facebooku, Instagramu nebo WhatsAppu se letos zbavil zhruba desetiny svých zaměstnanců po celém světě, šlo téměř o 8 tisíc lidí. Dvojnásobný počet by měl brzy následovat.
Amazon, Visa a další
Amazon |
Stejně postupují i další velké americké technologické společnosti. Amazon v posledních měsících propustil 30 tisíc zaměstnanců, finančně technologická společnost Block téměř polovinu všech svých lidí a masivně si pracovníci balili své věci také v kancelářích PayPalu.
Vydavatel platebních karet Visa propustil sedm procent zaměstnanců, zhruba 2 600 lidí. Škrty se dotkly týmů zaměřených na technologie a produkty. Umělá inteligence pomohla omezit opakující se úkoly a urychlit vývoj produktů, shrnula důvody agentura Bloomberg.
Softwarová společnost Oracle loni zrušila 21 tisíc pracovních míst, přibližně 13 procent. Jen na odstupném a dalších nákladech vyplatila v přepočtu 39 miliard korun. „Nasazování umělé inteligence napříč našimi činnostmi vedlo a může dále vést ke snižování počtu zaměstnanců,“ vysvětlila firma.
Ze stejného důvodu propouští i softwarová společnost Intuit nebo internetová infrastrukturní služba Cloudflare. Tam ruší pětinu míst, podle vedení firma přehodnocuje fungování všech týmů i pracovních rolí s cílem přizpůsobit se tomu, že umělá inteligence už sama aktivně řeší úkoly od začátku do konce.
Koho připraví AI o práci?
Ilustrační foto |
Mezi investory a ekonomy sílí obavy, že automatizace řízená AI může narušit fungování některých odvětví a urychlit zánik pracovních míst tam, kde je vysoká míra nahraditelnosti. Ekonomové banky Goldman Sachs odhadli, že AI loni v nejvíce ohrožených odvětvích v USA „zrušila“ pět až deset tisíc míst měsíčně.
Podle serveru Layoffs.fyi, který detailně sleduje propouštění v technologickém sektoru, skončilo od začátku roku v oboru 128 tisíc lidí z 299 firem.