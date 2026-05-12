Strnadova CSG se spojuje s tureckým zbrojařem. Společně chtějí vyvíjet obrněnou techniku
- Zbrojařská společnost Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada se dohodla na strategické spolupráci s tureckou firmou FNSS Savunma Sistemleri, která se zaměří na výrobu, prodej a další rozvoj obrněných platforem a souvisejících systémů.
- Oznámila to v úterý CSG.
- Dodala, že spolupráce se v první fázi zaměří především na novou bojovou platformu CFL-120 Karpat, což je střední tank s hlavní zbraní ráže 120 milimetrů.
CSG v úterý platformu CFL-120 Karpat představila veřejnosti na bratislavském veletrhu obranné a bezpečnostní techniky IDEB Defence & Security. „CFL-120 Karpat je koncipován jako vozidlo, které nabízí palebnou sílu na úrovni hlavních bojových tanků, avšak při nižší hmotnosti, vyšší strategické a taktické mobilitě a menší logistické náročnosti," uvedla firma. Novinka podle ní reaguje na současný vývoj pozemního bojiště, kde roste význam rychlosti nasazení, dostupné palebné síly, ochrany posádky, schopnosti působit v síťově propojeném prostředí a ekonomického provozu.
„Spolupráce s FNSS je pro CSG důležitým strategickým krokem. Propojuje zkušenosti skupiny CSG v oblasti výroby, servisu a podpory pozemní techniky s technologickým know-how společnosti FNSS. Naším společným cílem je nabídnout moderní a konkurenceschopná vozidla pro zákazníky v Evropě i dalších regionech a současně dále rozvíjet průmyslové schopnosti skupiny CSG v oblasti bojových vozidel,“ uvedl šéf divize CSG Defence Jan Marinov.
Společnost CSG vstoupila 23. ledna na hlavní trh burzy v Amsterodamu a neregulovaný trh pražské burzy. Upisovací cena akcií činila 25 eur za kus. Krátce po lednovém vstupu na burzu se cena akcií CSG vyšplhala až na rekordních 33,50 eura. Od té doby však klesla o více než polovinu, a to mimo jiné kvůli pochybnostem ohledně obchodního modelu firmy. V úterý odpoledne se akcie CSG na amsterodamské burze prodávaly za zhruba 16 eur za kus.
GALERIE: České zbrojařské skupiny.