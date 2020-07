Ženy ve startupech: Keboola, Opero, Fondee | E15.cz

Veronika Dominiková, Keboola

Veronika během studia chemie na vysoké škole objevila svět informačních technologií a byznysu. Spoluzaložila startup ve Francii, který jí umožnil setkat se se špičkami technologických a designových oborů. Po odprodání svého podílu zůstala na startupové scéně a je součástí technologické firmy Keboola. Také je součástí programu Femme Palette, v rámci kterého pomáhá začínajícím startupům najít mezeru na trhu.

Keboola je pak takzvanou multi-cloudovou platformou na end-to-end řízení dat. Pomáhá firmám jednoduše a rychle integrovat veškeré datové zdroje, data vyčistit, přepojovat a připravit k následné analýze.

Veronika Dominiková, KeboolaAutor: Vlastní archiv

Co stojí za dosavadním úspěchem startupu Keboola?

Keboola je česká IT firma působící na trhu 11 let. V současné době máme pobočky v Praze, Chicagu, Vancouveru a Londýně. Pro mě osobně za úspěchem firmy nestojí jen skvělý tým a univerzální datová platforma, kterou si můžete ohnout k obrazu svému, ale také přístup Kebooláků k datovému světu jako celku, který je schopen řešit komplexní problémy poměrně jednoduchým způsobem. Příkladem může být podílení se na projektu Chytré karantény a to, že jsme jedním ze zakladatelů skupiny COVID19CZ. Je to tedy i nehynoucí vášeň řešit problémy technologiemi a daty.

Proč vás baví pracovat na startupové scéně?

Svět je tak velký, jak velký si ho uděláme. Ve startupovém světe tohle rčení platí trojnásob. Mám ráda prostor a přehled o dění ve firmě, kterým jste si ve startupu téměř vždy jisti, přímo ho ovlivňujete a jste si vědomi, čeho jste součástí. Žádná počáteční myšlenka ve startupu není špatná, je časem zpřesněná, lépe vydefinovaná a použitá, a to je velmi sympatické. Je to pro mě správnou cestou, jak dělat v mém oboru práci, která má smysl, přidanou hodnotu a nekonečnou kreativitu.

Jak může scéně pomoci více žen ve startupech?

Myslím si, že každá žena, která je úspěšná na startupové scéně, je motivující a obdivuhodnou osobností, obzvlášť v technologických oborech, kde tomu stále není standardem. Chvíli jsem přemýšlela, že se pustím do procházení studií a dat o tom, jak je mužský a ženský mozek odlišný a poskytuje přidanou hodnotu pro to a ono, abych mohla dát validní odpověď. Ale zůstanu u skromného názoru, že důležitější je myšlenka a její hodnota pro společnost nebo firmu, než to, zda byla vymyšlena mužem či ženou. Pravděpodobnosti jsou dle mého názoru stejné a je sympatické, že spousta firem si to již dnes uvědomuje.

Hana Kučerová, Opero

Hana vystudovala obor Economics & management na ČZU. Za dobu studia stihla roční pobyt ve španělské Seville, půl roku v Leedsu, několik cest do Afriky a zamilovala se do jihovýchodní Asie, kam se každý rok vrací. Při studiu se účastnila mnoha projektů, vyzkoušela si práci v personální agentuře, marketing v odvětví rychloobrátkového zboží nebo se podílela na úspěšném rozjetí neziskovky. V roce 2016 dala Operu přednost před odjezdem do USA a zatím ani na moment nelitovala. Vyzkoušela si tu snad všechno – dokončení rekonstrukce Štencova domu před otevřením Opera, nábor celého týmu, zavedení všech procesů, event management či marketing. Nyní v Opero šéfuje a stále ji to neskutečně baví.

Opero je byznysový klub v historickém centru Prahy, který usiluje o propojování lidí, sdílení myšlenek a zkušeností, vzájemné obohacení a rozvoj potenciálu svých klientů. Můžete si zde pronajmout prostor pro práci, reprezentativní zasedací místnost pro jednání nebo si dát schůzku v soukromé kavárně. Opero je platformou pro vzdělávání a setkávání činorodých osobností.

Hana Kučerová, OperoAutor: Vlastní archiv

Co stojí za dosavadním úspěchem Opero?

Za mě je to určitě souhra několika faktorů – myšlenka unikátního projektu, okouzlující prostor s duší, který je v Praze opravdu jedinečný a hlavně lidi, kteří za tím stojí. Snažíme se propojovat rozdílné světy. Mezi našimi klienty najdete freelancery, top manažery velkých firem, startupisty, ale i umělce. Chceme přinášet dlouhodobé hodnoty, pomáhat růst našim klientům, vytvářet příležitosti pro nové projekty a setkání. Různorodost a akčnost lidí se odráží nejen mezi klienty, ale i uvnitř Opero týmu. Je to pro nás srdcovka a troufnu si říct, že se to odráží i na veškeré komunikaci a aktivitách, které děláme.

Proč vás baví pracovat na startupové scéně?

Lidé, kultura, energie. To, že jste u zrodu něčeho nového, jste toho součástí a vidíte vývoj, můžete to ovlivnit. Někdy se to povede na první dobrou, někdy ne a to je také dobře. Neustále se učíte. Vidíte, že je spoustu chytrých a zvídavých lidí s nápadem, co se nebojí ho realizovat. Posouvají společnost dopředu. Neskutečně mě to obohacuje a inspiruje a jsem vděčná, že můžu dělat to, co dělám. Je to práce snů.

Jak může scéně pomoci více žen ve startupech?

Muži mohou mít tendenci do věcí skákat po hlavě a až v průběhu řešit, že něco není domyšlené a dotažené. Ženy se naopak často nemohou rozhoupat, právě protože nápad není perfektní, není všechno doladěné, možná si dostatečně nevěří a tak se do toho ve výsledku ani nepustí. V momentě, kdy by se tyto dva světy propojily, více podporovaly a doplňovaly, mohl by tu být větší prostor pro báječné věci.

Eva Hlavsová, Fondee

Český startup Fondee se snaží měnit způsob toho, jak lidé uvažují o investicích. Funguje jako online služba pro jednoduché investování do fondů akcií a dluhopisů. Pomáhá zejména těm, kterým leží peníze na běžných účtech a hledají snadnou a efektivní cestu jejich zhodnocení. Fondee pro ně zprostředkuje investice do fondů sdružujících akcie a dluhopisy. Projekt v roce 2017 založili Eva a Honza Hlavsovi, kteří získali zkušenosti ve financích v londýnské City.

Eva působila šest let v bankovním domě Morgan Stanley. V oddělení risk management pracovala na stovkách případů dluhového financování světových korporací a také se podílela na schvalování úvěrů pro evropské fúze a akvizice v řádu miliard dolarů. Mimo jiné se věnovala nastavování limitů na obchodování měnových a komoditních derivátů a dohlížela na portfolio maržových půjček. Předtím Eva pracovala jako analytička na ministerstvu financí, kde se věnovala makromodelování české ekonomiky. Absolvovala také letní stáž v Evropské bance pro obnovu a rozvoj. Je držitelkou dvou magisterských titulů ekonomie, a to z University of Cambridge a z Institutu ekonomických studií na Karlově univerzitě. Do Česka se vrátila právě proto, aby zde založila Fondee.

Eva Hlavsová, FondeeAutor: Vlastní archiv

Co stojí za dosavadním úspěchem Fondee?

Finanční produkty se v Česku obecně profilují velmi konzervativně. My jsme naopak už od počátku stavěli Fondee jako více hravou, odlehčenou a uživatelsky jednoduchou platformu, kde investování probíhá srozumitelně a online. Snažíme se dlouhodobě změnit způsob, jak Češi uvažují o investicích - ukazujeme jim, že to jde i bez poradců, zkostnatělých bank a hlavně zbytečných poplatků. To nám pomáhá v odvětví vyniknout, odlišit se od konkurence. Zároveň jsme se obklopili skvělým týmem, bez kterého by to nešlo. A v úspěchu nám určitě pomohla i vytrvalost.

Proč vás baví pracovat na startupové scéně?

Po sedmi letech práce v korporátním prostředí londýnského City, kde jsou na všechno jasně dané procesy, je pro mě založení vlastního startupu velmi příjemnou změnou. Najednou se odprostíte od zajetých kolejí a pravidel a můžete dělat věci jednodušeji, rychleji a hlavně kreativněji, komunikace v týmu probíhá hladce a všichni jsou otevření zajímavým nápadům a změnám. Navíc je skvělé vědomí, že ta práce má skutečně potenciál něco změnit, přinést západní standardy do Čech, kde se jich nedostává. Obrovskou motivací je i ten pocit budování vlastní firmy.

Jak může scéně pomoci více žen ve startupech?

Za celých sedm let v Londýně se mi nestalo, že by někdo řešil genderové rozdíly. Naopak, ženy běžně zastávaly vysoké manažerské pozice. Bylo pro mě vlastně velkým překvapením, že se v Česku objevují ženy ve vedoucích pozicích stále žalostně málo, a že o tyto role projevují obecně menší zájem než na Západě - ať už ve startupech, nebo v korporátním prostředí.

Rovnost příležitostí přitom vnímám jako velmi důležitý předpoklad k tomu, aby firma nebo startup mohly uspět v tvrdé konkurenci na trhu. A to zejména kvůli diverzitě názorů a přístupů, které firmu obohacují a posouvají vpřed. I proto jsme ve Fondee ve složení 50 procent žen a 50 procent mužů a plně nám to vyhovuje.

Nicméně je velmi nadějné sledovat, že řada českých startupů je otevřená k obsazování pozic bez ohledu na gender. Jedině tím, že se ženy budou do startupů více hlásit nebo je dokonce zakládat, budou motivovat další ženy, aby do startupů vstoupily nebo je založily. A pokud nad tím některá ze čtenářek přemýšlí, radím rozhodně to zkusit! Stojí to za to.