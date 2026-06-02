Sto otázek žalobce na Václava Hollera. Krátce po razii v Cryfinu poslal balík obchodníkovi s parfémy
- Státní zastupitelství prověřuje kryptotransakce za 85 milionů korun, které po policejní razii v roce 2022 provedl zkrachovalý podnikatel Václav Holler.
- Žalobce požaduje od Hollera vysvětlení původu kryptoměn i důvodů převodů.
- Výsledek může rozhodnout o rozdělení majetku v kauze s dluhy přes miliardu korun.
Českobudějovické státní zastupitelství si vyšláplo na zkrachovalého kryptopodnikatele Václava Hollera. Hodlá vnést více světla do třetím rokem se táhnoucí insolvence byznysu, který po sobě zanechal dluhy převyšující miliardu korun. Předmětem zájmu státní zástupkyně je série transakcí s kryptoměnami v celkovém objemu vysokých desítek milionů korun mezi Hollerem a firmou ve vlastnictví známého tuzemského podnikatele. Transakce se přitom odehrály v období zhruba tří měsíců následujících po policejní razii v sídle Cryfinu na jaře 2022.
Píše se čtvrtý květen roku 2022, pražské sídlo společnosti Cryfin ještě nese známky policejního zásahu z počátku března a na hardwarovou peněženku jednoho z věřitelů Hollerovy firmy přichází devět milionů dogecoinů. Tehdy kultovní kryptoměna s roztomilým psíkem Shiba Inu ve znaku se ten den obchoduje zhruba po třech korunách za kus a objem transakce tak činí přes 27 milionů korun. Obdobných transakcí proběhlo od konce března do počátku června toho roku ještě patnáct, a to v celkové hodnotě téměř 85 milionů korun. Peníze odeslal podle státního zastupitelství Václav Holler, dodnes ale není jasné, o čí peníze šlo.
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