Střídání času vychází draho. Hodinový posun přináší ekonomické škody, změna v Česku zatím není jistá
- V Česku se v noci ze soboty na neděli posune o hodinu čas.
- Změna času přináší mimo jiné ekonomické škody.
- Jestli se v Česku v budoucnu střídání letního a zimního času zruší, zatím není jisté.
V Česku skončí v noci ze soboty na neděli zimní čas a začne platit letní. V praxi to znamená, že se v neděli ve dvě hodiny ráno čas přetočí o hodinu dopředu, a noc bude tak kratší než obvykle. Čas se mění i v řadě jiných zemí. Děje se tak ve většině Evropy nebo v USA.
Ona ztracená hodina spánku může přijít draho. Jak uvádí server MarketWatch, podle americké výzkumné společnosti Chmura stojí ekonomiku Spojených států celkem 672 milionů dolarů, tedy více než 14 miliard korun. Výpočet vychází z toho, že ušlých šedesát minut naruší spánkový režim, což přispívá ke zdravotním problémům a způsobuje také dopravní nehody či pracovní úrazy.
Výskyt zmíněných komplikací potvrzují i tuzemská data. Podle České kardiologické společnosti zvyšuje změna ze zimního na letní čas riziko kardiovaskulárních příhod, tedy například infarktu a mrtvice, až o 24 procent. Naopak při podzimním střídání, kdy se noc o hodinu prodlužuje, lékaři pozorují opačný trend, tedy mírné snížení. Mluvčí Kooparativa pojišťovny Milan Káňa zase uvádí, že jim klienti v týdnu po změně času hlásí zhruba o 15 procent více střetů se zvěří než v běžné dny.
Změna času navíc může přispět i k rozvoji poruch spánku. Podle České lékárnické komory trpí některou z nich asi polovina Čechů. Projekt SleepFactory vyvíjející aplikaci zaměřenou na zvýšení kvality spánku pak vypočítává, že firma o 100 lidech může za nespavost svých zaměstnanců zaplatit na dodatečných nákladech kolem dvou milionů korun ročně.
Rozporuplné pohledy na rušení
Například kanadská provincie Britská Kolumbie letos střídání času ruší a bude používat pouze letní čas. Krok však vyvolal rozporuplné reakce. Kanadská tisková agentura uvádí, že i když ukončení sezónního střídání přináší ekonomické výhody, nejsou natolik velké, aby tento krok získal absolutní podporu podnikatelské sféry.
Změnu podpořila například Hospodářská komora Britské Kolumbie. „Ukončení střídání času, ke kterému dochází dvakrát ročně, je něco, po čem naši členové z dobrého důvodu volají už dlouho. Narušení běžného chodu je skutečné, ať už vedete malý podnik, řídíte tým lidí pracujících na směny, nebo se jen v pondělí ráno snažíte dostat své děti do školy,“ uvedla její výkonná ředitelka Jen Riley.
Kritika se objevuje i proto, že provincie zrušila střídání bez koordinace kroku s okolními státy USA. Například podle generální ředitelky Obchodní rady Velkého Vancouveru je tato jednostranná změna „nevítaným rušivým elementem, který ztíží přilákání a udržení firem v Britské Kolumbii“.
V Česku se zatím bude měnit
I když se pravidelně objevují argumenty, proč by měl být časový posun zrušen, v Česku se posune minimálně ještě letos. Evropská komise v roce 2018 navrhla ukončení střídání letního a zimního času, ale členské státy se nedohodly, který čas bude platit trvale. Česká vláda tak v září 2021 schválila nařízení, podle kterého bude ke změnám docházet i v dalších pěti letech.
Jak se situace vyvine dál, zatím není jisté. O tom, zda bude ke změnám docházet i v následujících letech bude muset rozhodnout buď vláda, nebo se na společném řešení dohodnou unijní členské státy.