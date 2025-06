Studio Perspektiv mění vlastnickou strukturu. Antal odkoupil podíl od Stáry

Zakladatel architektonického studia Perspektiv Ján Antal odkoupil podíl od spoluzakladatele Martina Stáry a stal se jediným vlastníkem firmy. Studio tak nově plně začleňuje do skupiny FRMWRK, kterou Antal rovněž vlastní.

Rozchod po deseti letech

Změna ve vlastnictví je výsledkem dohody mezi oběma zakladateli. „Děkuji Jánovi za dlouholetou spolupráci. Odcházím s vědomím, že je Perspektiv v dobrých rukách, má před sebou skvělou budoucnost a celou řadu kvalitních projektů,“ uvedl Martin Stára. Antal uvedl, že chce studio dále rozvíjet jako „platformu pro architekturu, design a technologii“.

Studio Perspektiv, založené v roce 2015, má přibližně 80 zaměstnanců a zaměřuje se na architekturu, interiérový design, urbanismus a projekční činnost. V minulosti získalo řadu tuzemských i zahraničních ocenění, například FRAME Award, Dezeen Award nebo Interiér roku.

Interiérová divize pokračuje pod novým vedením

Interiérovou divizi studia, která se specializuje na komerční prostory, nově vede Marek Hinke. Ten zároveň působí ve vedení studia Arkhe, jež je další značkou pod skupinou FRMWRK a soustředí se na rezidenční interiéry a jejich realizaci.

Skupina FRMWRK plánuje další růst

Pod skupinu FRMWRK aktuálně patří vedle Perspektivu také studio Arkhe a výrobní závod AM Interiér ve Zlíně. Skupina zaměstnává přes 120 lidí a dosahuje ročního obratu kolem 300 milionů korun. Do dvou let chce překročit hranici půl miliardy. Holding se zaměřuje na realizaci staveb a interiérů.