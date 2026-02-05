Nejúspěšnější IT skupina na LinkedInu. Seyfor raketově roste a chce dosáhnout svého Apple efektu
- Softwarová společnost Seyfor v roce 2025 vyrostla téměř o 50 procent.
- Klíčovým faktorem růstu jsou nejen akvizice, ale především řízení komunikace přes hranice.
- Seyfor se nyní zaměřuje na spojení silných produktů pod jednu značku a chce dosáhnout svého Apple efektu.
Seyfor expanduje rychleji, než by si jeho zakladatel a CEO Martin Cígler ještě před dekádou troufl odhadnout. Skupina, která dnes působí na 42 trzích a v roce 2024 vykázala tržby 4,66 miliardy korun, podle něj v roce 2025 vyrostla skoro o polovinu. V e15 Castu zároveň s ředitelem komunikace Markem Steigerem popsal, že růst nestojí jen na akvizicích a produktech, ale hlavně na tom, jak firma umí řídit komunikaci navenek i dovnitř a také napříč zeměmi a značkami.
Právě komunikace se v Seyforu opírá o lidi a o autenticitu. Steiger společnost popisuje jako „širokospektrální adrenalinovou IT jízdu napříč Evropou“, ale zároveň zdůrazňuje, že značka nežije jen na firemních kanálech. „Nejde o to, kolik lidí sleduje firemní stránku, ale o kumulativní dosah všech našich zaměstnanců a ambasadorů,“ říká. Cígler k tomu dodává, že cílem není vybrat vhodné mluvčí, ale najít schopné zajímavé lidi a dát jim přístup k dobrým informacím, aby mohli komunikovat vlastními slovy, a přitom správně.
Propojení pod jednou střechou
Zlomové je pro skupinu i to, jak vypráví příběh o zastřešování desítek produktů, které byly historicky známější než mateřská značka. Teď je chce synergicky spojit bez marketingového násilí.
Cígler to ilustruje slovinským příkladem SAOP. Firma se přejmenovala na Seyfor, ale klíčový produkt naopak dostal jméno SAOP, protože zákazníci i zaměstnanci se s ním identifikovali. „Když budu chtít, aby se dcerka přejmenovala na Seyfor, měl bych jí dodat přidanou hodnotu. Pak je to win-win,“ popisuje Cígler.
Komunikační disciplína se podle Cíglera a Steigera nejvíc prověřuje na zákaznické zkušenosti. Cígler jako jednu z největších chyb zmiňuje období kolem roku 2000, kdy firma podcenila hotline v nejvytíženější sezoně. „Když někdo dá 900 korun za údržbu, tak nemůže čekat, že se dovolá napoprvé,“ řekl tehdy a zpětně uznává, že tato věta firmu bolela, a dnes se k zákazníkům staví jinak.
Další klíč je, jak firma komunikuje napříč kulturami a jak při tom drží jednotný směr. „To nejhorší, co můžete udělat, je poslat mail s textem ‚Od zítřka to budeš dělat takhle‘,“ říká Cígler s tím, že manažer musí naslouchat a teprve pak rozhodovat.
Proč ambice skupiny míří mimo IT bublinu a jak chce dosáhnout svého Apple efektu? Vše jsme probrali v rozhovoru e15 Castu, který si můžete pustit ve videu v těle článku.