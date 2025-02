Megajachta Venus manželky Steva Jobse

Vdova po spoluzakladateli Applu

Na žebříčku majitelů devíti největších jachet mezi technologickými miliardáři figuruje i manželka Steva Jobse, investorka a filantropka Laurene Powellová Jobsová, která zdědila po smrti spoluzakladatele Applu v roce 2011 téměř dokončenou 78metrovou jachtu jménem Venus. Jobs, který zemřel na rakovinu slinivky, byl jednou z nejvýraznějších osobností počítačového průmyslu. V roce 1976 spolu se Stevem Wozniakem založil firmu Apple, která vyvinula jedny z prvních úspěšných osobních počítačů, a navždy transformovala i mobilní telefony. Založil také firmu NeXT a pod jeho vedením se proslavila i filmová studia Pixar.

Plavidlo pojmenované po římské bohyni lásky

Poté, co Jobs strávil roky na jachtách miliardáře Larryho Ellisona, chtěl svou vlastní. Venus navrhl společně s francouzským architektem a dekoratérem Philippem Starckem a po dokončení měla hodnotu 130 milionů dolarů (přes 3 miliardy korun). Jobs a Starck spolu začali spolupracovat v roce 2007 a po dobu čtyř let se scházeli každý měsíc. Venus byla dodána v roce 2012 podle Jobsova zadání: šest identických kabin, design zajišťující absolutní ticho a nejmodernější technologie. „Tak kvalitní loď už nikdy nebude. Protože už nikdy se nesejdou dva šílenci, aby splnili takový úkol,“ řekl kdysi Starck časopisu Vanity Fair. „Nebyla to jachta, kterou jsme se Stevem stavěli, pustili jsme se do filozofické akce, realizované podle kvazináboženského procesu. Vytvořili jsme jeden mozek se čtyřmi laloky.“ Jobs se na její palubu ale podívat nestihl.