Když jel v den našeho rozhovoru Vladimír Janíček do své kanceláře na katedře mikroelektroniky ČVUT v Praze, zapomněl doma zapnout vysavač, přestože to původně plánoval. Nepříjemnou maličkost vyřešil jednoduše – v aplikaci svého telefonu na dálku vysavač spustil. Jde o jednotlivost z desítek prvků chytré domácnosti, které má odborník elektrotechnické fakulty doma instalované. Je tím nejlepším člověkem, který může pro e15 magazín popsat, jaká budoucnost míří do našich domovů.