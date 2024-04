Evropská Unie přijala za své nová pravidla pro opravy elektronických zařízení, v nichž explicitně zmiňuje i smartphony. Takzvané právo na opravu zajišťuje uživatelům smartphonů v EU opravu nefunkčních zařízení, a to i po uplynutí povinné dvouleté záruky.

Pokud se zařízení, třeba konkrétně telefon, pokazí v záruční době, budou si moci zákazníci vybrat mezi výměnou za jiný kus nebo opravou. Pokud se rozhodnou pro druhou možnost, záruka se jim automaticky prodlouží o rok.

V průběhu opravy si zákazníci mohou zapůjčit náhradní zařízení, a pokud oprava nepůjde provést, mohou jako alternativu žádat repasované zařízení. Hodně vtipnou záležitostí je v tomto kontextu to, že předkladatelem a zpravodajem nových pravidel EU byl René Repasi z Německa.

Nová pravidla také uvádějí, že pozáruční opravy musí být prováděny za „rozumnou“ cenu, aby je firmy vysokými cenami od oprav neodrazovali. V tom případě by to bylo možné klasifikovat jako techniku, která má uživatele donutit k nákupu zcela nového zařízení. Výrobci nebudou moci zakázat používání vytisknutých náhradních dílů na 3D tiskárnách, neoriginálních součástek ani odmítnout opravit produkt „z ekonomických důvodů“. A to ani tehdy, pokud byl naposledy servisován v neautorizovaném centru.

Nová pravidla zahrnují i dřívější ustanovení, v nichž se uvádí, že elektronická zařízení, například smartphony a tablety, musí být opravitelné po dobu pěti až deseti let od pořízení. Počítá se i s tím, že vznikne online platforma, která pomůže s vyhledáním lokálních opraven a prodejců použitých a nefunkčních zařízení. Novým pravidlům na opravu už chybí pouze jediné – formální schválení jednotlivými členskými zeměmi EU. Následovat bude publikace v tištěné podobě od které budou mít členské země dva roky čas na to, aby změny implementovaly do svých zákonů.