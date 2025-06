Platícím uživatelům nabízí ChatGPT hned několik různých modelů, mezi nimiž je potřeba ručně vybírat podle konkrétního úkolu – systém totiž zatím nedokáže zvolit ideální variantu automaticky. „Lidé netuší, k čemu který model je, a na všechny úlohy využívají primárně ten přednastavený základní model GPT-4o,“ říká Michaela Liegertová, propagátorka využívání nástrojů generativní umělé inteligence ve vědě a výzkumu a bioložka dlouhodobě působící na Přírodovědecké fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně.

Vzhledem k častým aktualizacím a ne zrovna intuitivním názvům se v jednotlivých modelech mnoho uživatelů snadno ztrácí. „Když si rozkliknete menu jednotlivých modelů v ChatGPT, tak zjistíte, že je to chaos. Navíc jsou velice vágně popsané,“ doplňuje Liegertová.

Zatím není oficiálně potvrzené, kdy přesně vyjde nejnovější GPT-5, ale už delší dobu se očekává, že by měl přinést právě funkci automatického výběru vhodného modelu podle typu zadaného úkolu. To znamená, že uživatelé by už nemuseli manuálně přepínat mezi různými variantami. Do té doby přichází návod od OpenAI, který předplatitelům pomáhá se zorientovat.



Pro využívání modelů ChatGPT je nutná registrace u OpenAI. Uživatelé si mohou online vytvořit účet zdarma a získat přístup k základním funkcím a pro rozšířené možnosti a přístup k pokročilejším modelům, jako je například GPT-4.1, je k dispozici placené předplatné. Pro vývojáře a firmy je možné přistupovat ke všem těmto modelům prostřednictvím OpenAI API, které vyžaduje samostatnou registraci a nabízí flexibilní možnosti integrace do vlastních aplikací.

GPT-4o: expert na každodenní úkoly

Univerzální model, ideální pro běžné pracovní úkoly, jako je shrnování, e-maily, nápady nebo psaní textů. Umí pracovat s textem, obrázky, zvukem i s videem a podporuje většinu pokročilých funkcí včetně analýzy dat, vyhledávání nebo generování obrázků.

Dostupnost: Jen pro registrované uživatele

Jen pro registrované uživatele Cena: 20 dolarů za měsíc v rámci předplatného ChatGPT Plus

Hodí se, když potřebujete například:

Převést poznámky ze schůzky do jasného seznamu úkolů

Napsat výsledný e-mail po meetingu

Opravit a vylepšit text zprávy

Nahrát obrázek nebo náčrt jako podklad

GPT-4.1: vhodný pro vývojáře

Model známý svým důsledným dodržováním instrukcí a schopností generovat kvalitní, propracovaný kód. Skvělý pro ladění nebo složité technické úlohy.

Dostupnost: Jen pro registrované uživatele

Jen pro registrované uživatele Cena: Cena: 20 dolarů za měsíc v rámci předplatného ChatGPT Plus

Hodí se, když potřebujete například:

Odladit Python skript a najít chybu

Porovnat tržní zprávy a vyzdvihnout klíčové faktory růstu

Vysvětlit složitý úryvek kódu a navrhnout zlepšení

GPT-4.1 mini: rychlé technické odpovědi

Vylepšená verze předchozího GPT-4o mini – s lepší přesností, inteligencí a stále s velmi nízkou časovou prodlevou. Ideální pro každodenní technické úkoly s potřebou rychlé odezvy.

Dostupnost: Jen pro registrované uživatele

Jen pro registrované uživatele Cena: Dostupný v rámci bezplatného plánu ChatGPT Free

Hodí se, když potřebujete například:

Vyfiltrovat z tabulky výdaje a okomentovat je

Přidat vysvětlující komentáře ke kódu v Pythonu

Shrnout problém s výkonem Go a navrhnout řešení

GPT-4.5: kreativní pomocník

Silný v kreativním psaní a komunikaci. Vyniká v práci s tónem, emocemi a s přirozenou formulací – vhodný pro marketing, zákaznickou péči nebo pro nápadité texty. Tento model je omezen na nižší desítky požadavků týdně.

Dostupnost: Jen pro registrované uživatele

Jen pro registrované uživatele Cena: 20 dolarů za měsíc v rámci předplatného ChatGPT Plus

Hodí se, když potřebujete například:

Vytvořit atraktivní post na LinkedIn

Napsat popis produktu s důrazem na přínosy

Připravit omluvný e-mail s empatickým tónem

Open AI o4-mini: ideální na technické úkoly

Lehký a svižný model pro rychlé technické dotazy – ideální pro kódování, práci s daty nebo pro jednoduché matematické výpočty.

Dostupnost: Jen pro registrované uživatele

Jen pro registrované uživatele Cena: 20 dolarů za měsíc v rámci předplatného ChatGPT Plus

Hodí se, když potřebujete například:

Vytáhnout klíčová data ze souboru CSV

Stručně shrnout odborný článek

Najít chybu v Python skriptu

Open AI o4-mini-high: Když potřebujete jít víc do hloubky

Rozšířená verze modelu o4-mini – vhodný pro komplexnější výpočty nebo přesnější vysvětlení složitějších témat. Denní limit je 100 požadavků.

Dostupnost: Jen pro registrované uživatele

Jen pro registrované uživatele Cena: 20 dolarů za měsíc v rámci předplatného ChatGPT Plus

Hodí se, když potřebujete například:

Řešit složitější rovnici krok za krokem

Psát SQL dotazy pro analýzu dat

Vysvětlit vědecký pojem jednoduše a srozumitelně

OpenAI o3: specialista na komplexní analýzy

Nejvýkonnější model pro náročné a vícekrokové úlohy – zvládne strategické plánování, pokročilou analýzu dat, práci s vizualizacemi i programování. Je omezen na 100 požadavků týdně.

Dostupnost: Jen pro registrované uživatele

Jen pro registrované uživatele Cena: 20 dolarů za měsíc v rámci předplatného ChatGPT Plus

Hodí se, když potřebujete například:

Vypracovat podrobnou analýzu rizik

Navrhnout obchodní strategii na základě tržních dat

Provést vícestupňovou analýzu dat a vizualizovat výsledky

Open AI o1 pro mode: pro náročné úkoly

Starší model, který vyniká v komplexním uvažování – pomalejší, ale přesný. Hodí se pro dlouhé analytické výstupy nebo práce, kde záleží na konzistenci a detailu. Lze ho využít na pouhých pět požadavků měsíčně.

Dostupnost: Jen pro registrované uživatele

Jen pro registrované uživatele Cena: 200 dolarů za měsíc v rámci předplatného ChatGPT Pro

Hodí se, když potřebujete například: